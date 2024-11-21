Кухня – це те місце, яке ви маєте прибрати перед святами передусім, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Саме вона є найбруднішою кімнатою в усій оселі, і саме там може опинитися дуже багато насправді непотрібного мотлоху.

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Іржаві чи зношені каструлі

Саме час полізти до ваших запасів каструль та перевірити, скільки з них ви насправді використовуєте. Скоріш за все, у вас є одна чи дві, які вже надто старі, але вам було шкода їх викидати.

Що ж, час перед зимовими святами практично ідеальний, щоб таки позбутися іржавих форм для випічки, пропалених каструль та старих ложок.

Зайві інструменти

У ящику для столового наряддя у вас, скоріш за все, зберігається аж надто багато чайних, столових, десертних ложок та виделок. Ось тільки чи справді усі з них вам потрібні на постійній основі?

Для того, щоб кухня виглядала охайною, а вам довелося мити менше посуду, варто заховати зайві прибори у комору.



Зайві ложки та виделки потрібно прибрати / Фото Pexels

Речі, якими ви не користувалися понад рік

Це взагалі найкраще правило, яке допоможе вам визначити, чи варто й далі зберігати річ у себе вдома. Якщо одна з ваших сковорідок постійно стояла невикористана, тоді, можливо, варто відмовитися від цього посуду.

Інгредієнти, в який вичерпався термін придатності

Якщо ваш цукор злипся у грудки, масло втратило колір і почало смердіти, а в крупах завелися незрозумілі жучки – саме час провести ревізію продуктів. Зверніть увагу на інгредієнти, якими ви користуєтеся не дуже часто: кукурудзяний крохмаль, борошно, ванільний екстракт тощо.

Якщо вони зіпсувалися, краще знати про це заздалегідь, а не виявити у процесі приготування різдвяних солодощів.

Несвіжі спеції

Чи ви звертали колись увагу на те, що спеції, які стоять у вас вдома дуже довго, потрохи втрачають свій смак та запах. Бо саме це й відбувається. І для того, щоб смак вашої кулінарії не страждав, оновлювати усі приправи та запашні трави потрібно принаймні раз на два роки.