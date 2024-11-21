Кухня – это то место, которое вы должны убрать перед праздниками прежде всего, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Именно она является самой грязной комнатой во всем доме, и именно там может оказаться очень много на самом деле ненужного хлама.

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Ржавые или изношенные кастрюли

Самое время полезть к вашим запасам кастрюль и проверить, сколько из них вы на самом деле используете. Скорее всего, у вас есть одна или две, которые уже слишком старые, но вам было жаль их выбрасывать.

Что ж, время перед зимними праздниками практически идеальное, чтобы таки избавиться от ржавых форм для выпечки, прожженных кастрюль и старых ложек.

Лишние инструменты

В ящике для столового наряда у вас, скорее всего, хранится слишком много чайных, столовых, десертных ложек и вилок. Вот только действительно ли все из них вам нужны на постоянной основе?

Для того, чтобы кухня выглядела опрятной, а вам пришлось мыть меньше посуды, стоит спрятать лишние приборы в кладовую.



Лишние ложки и вилки нужно убрать / Фото Pexels

Вещи, которыми вы не пользовались более года

Это вообще лучшее правило, которое поможет вам определить, стоит ли и дальше хранить вещь у себя дома. Если одна из ваших сковородок постоянно стояла неиспользованная, тогда, возможно, стоит отказаться от этой посуды.

Ингредиенты, у которых исчерпался срок годности

Если ваш сахар слипся в комки, масло потеряло цвет и начало вонять, а в крупах завелись непонятные жучки – самое время провести ревизию продуктов. Обратите внимание на ингредиенты, которыми вы пользуетесь не очень часто: кукурузный крахмал, мука, ванильный экстракт и тому подобное.

Если они испортились, лучше знать об этом заранее, а не обнаружить в процессе приготовления рождественских сладостей.

Несвежие специи

Обращали ли вы когда-нибудь внимание на то, что специи, которые стоят у вас дома очень долго, понемногу теряют свой вкус и запах. Потому что именно это и происходит. И для того, чтобы вкус вашей кулинарии не страдал, обновлять все приправы и душистые травы нужно по крайней мере раз в два года.