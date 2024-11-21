Часом усунути цю проблему не зовсім просто, втім цілком можливо, пише 24 Канал з посиланням на Express. Вам потрібно буде самостійно зробити засіб з копійчаних продуктів, які вразять неймовірним результатом.

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Як вивести цвіль з герметика

Цвіль з’являється через погану вентиляцію, насичену вологість та пошкоджений герметик. Експерти розповіли, що прибрати цвіль у ванній допоможе дешевий продукт – харчова сода. Вона є абразивним дезодорувальним засобом, тож зможе видалити цвіль й позбавити місця неприємного запаху.

Цвіль дуже любить зберігатися на силіконовому герметику через свою пористість, а ще в тих місцях, які постійно піддаються впливу води. Пліснява не лише виглядає жахливо, але й шкодить здоров’ю. Щоб позбутися її, потрібно на уражені ділянки нанести пасту. Для цього 250 міліграмів оцту змішайте з трьома чайними ложками харчової соди.



Цвіль з герметика відмиває сода / Фото Pexels

Кашоподібний розчин треба покрити товстим шаром та залишити на 5 хвилин. Далі потрібно взяти щітку з жорсткою щетиною й добре зчистити всю плісняву з герметика. Після цього змийте поверхню холодною, вологою губкою.

Як вивести цвіль зі стін

Якщо ж цвіль у ванній спостерігається на стінах, тоді доведеться скористатися оцтом, хлоркою чи перекисом водню. Оцет потрібно нанести на ділянку, дати висушитися, а тоді змити. Ту ж саму маніпуляцію потрібно повторити з хлоркою. Обробіть нею уражене місце, висушіть, а тоді змийте. Перекис водню наносять на 15 хвилин, а тоді протирають заражене місце щіткою.