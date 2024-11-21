На них скапливается больше всего бактерий: какие места в доме мы забываем мыть

Во время уборки мы сосредотачиваем свое внимание на вещах, которые постоянно моем, поэтому не забываем о них, потому что уже автоматически это делаем. Специалисты по уборке говорят, что есть некоторые вещи в быту, которые мы обходим вниманием, однако о них не стоит забывать.

В каждом доме есть несколько элементов интерьера, которые мы забываем убирать, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Их не надо стирать, мыть или отчищать каждую неделю, впрочем во время генеральной уборки на них таки надо обратить внимание.

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Наматрасники

Мы стираем постельное белье, но часто забываем чистить наматрасник или матрасную подушку. Прибегать к их чистке стоит хотя бы раз в месяц. Но если вы спите вместе с домашними любимцами, тогда наматрасники надо стирать гораздо чаще.

Диван

Довольно часто мы можем обходить диваны, но на нем проводится достаточно много времени. Большинство диванов хорошо вытираются и поддаются мытью. Чтобы его хотя бы немного освежить, стоит пропылесосить время от времени.

Декоративные подушки

На декоративных подушках накапливается много пыли, поэтому их надо стирать, поскольку мы часто их берем в руки или даже лежим на них. Специалисты советуют стирать такие подушки каждые 3 – 6 месяцев, но если есть домашние животные, тогда это надо делать еще чаще.



Не забывайте мыть декоративные подушки / Фото Pexels

Шторы

На них накапливается достаточно много грязи, пыли и даже кошачьей шерсти. Стирать шторы нужно каждый год, а до этого времени их можно протирать и пропылесосить.

Одеяла

Есть люди, которые ничем не любят застилать одеяло. В таком случае его надо стирать каждые 2 недели. Если же сверху на одеяле есть накидка, тогда бросать ее в стирку можно каждые 3 месяца.

Подставка для кастрюль

Пищевые бактерии являются опасными для здоровья. Столешницы мы можем вытирать по несколько раз в день, а вот о подставках для кастрюль забываем. Их рекомендуется мыть раз в неделю, поскольку там может накапливаться много микробов и бактерий.