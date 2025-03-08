Нізащо не ховайте у цих місцях гроші: вони не будуть примножуватися і притягнуть біду

Прикмети стверджують, що для зберігання грошей підходять далеко не всі місця у домі – в деяких краще взагалі їх не тримати. Там фінанси будуть не примножуватися, а тільки "спати".

Якщо ви звикли зберігати готівку вдома, настав час перевірити, чи місця, які ви обрали для цього, не мають негативної енергетики, повідомляє 24 Канал. Езотерики вірять, що чимало місць у квартирі зовсім не підходять для грошей і тільки гальмуватимуть ваш фінансовий успіх.

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Скляні банки

Чимало людей кладуть гроші у скляні банки, та прикмети стверджують, що робити так точно не варто – гроші там завжди лежать у зім'ятому вигляді, а значить, з часом почнуть накопичувати негативну енергетику. У закритій банці вони начебто "не дихають", а значить, вони не матимуть сили, коли ви дістанете їх.

Такі купюри не притягнуть до вас грошові потоки. Натомість це можуть зробити кілька щасливих купюр, які мають бути у гаманці.

Біля дверей

Гроші не можна зберігати біля дверей – на виході з дому чи у ящиках, що розташовані біля виходу. У такому положенні вони начебто будуть "випаровуватися" з дому, витрачатися на різні безглузді й непередбачувані потреби.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Під матрацом

Ніколи не можна зберігати гроші у місці, де ви спите, а також поруч із ліжком. Там вони будуть відпочивати – так само як і ви. А значить, купюри не приваблять до вас нові фінанси. Змусити такі гроші "працювати" потім буде дуже складно.

У книгах

Чимало людей ховають свої накопичення у книгах, та робити так точно не варто. Зважайте, що у драматичних романах гроші не приживуться. Але ось у позитивних та добрих книжках достаток може навіть примножитися.



Зберігати гроші у книгах не варто / Фото Pexels

В яких місцях небезпечно зберігати гроші?

Якщо ви ухвалили рішення зберігати гроші вдома, потрібно подумати про місця, де ви їх ховатимете. І є кілька локацій, які потенційні злодії перевірятимуть у першу чергу – а значить, зберігати там гроші точно не варто.