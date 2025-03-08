Ни за что не прячьте в этих местах деньги: они не будут приумножаться и притянут беду

Приметы утверждают, что для хранения денег подходят далеко не все места в доме – в некоторых лучше вообще их не держать. Там финансы будут не приумножаться, а только "спать".

Если вы привыкли хранить наличные дома, пришло время проверить, или места, которые вы выбрали для этого, не имеют негативной энергетики, сообщает 24 Канал. Эзотерики верят, что многие места в квартире совсем не подходят для денег и только тормозить ваш финансовый успех.

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Стеклянные банки

Многие кладут деньги в стеклянные банки, и приметы утверждают, что делать так точно не стоит – деньги там всегда лежат в смятом виде, а значит, со временем начнут накапливать негативную энергетику. В закрытой банке они как бы "не дышат", а значит, они не будут иметь силы, когда вы достанете их.

Такие купюры не притянут к вам денежные потоки. Зато это могут сделать несколько счастливых купюр, которые должны быть в кошельке.

Возле двери

Деньги нельзя хранить у дверей – на выходе из дома или в ящиках, расположенных у выхода. В таком положении они как будто будут "испаряться" из дома, тратиться на различные бессмысленные и непредсказуемые потребности.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Под матрасом

Никогда нельзя хранить деньги в месте, где вы спите, а также рядом с кроватью. Там они будут отдыхать – так же как и вы. А значит, купюры не привлекут к вам новые финансы. Заставить такие деньги "работать" потом будет очень сложно.

В книгах

Многие прячут свои накопления в книгах, и делать так точно не стоит. Учитывайте, что в драматических романах деньги не приживутся. Но вот в положительных и добрых книгах достаток может даже приумножиться.



Хранить деньги в книгах не стоит / Фото Pexels

В каких местах опасно хранить деньги?

Если вы приняли решение хранить деньги дома, нужно подумать о местах, где вы их будете прятать. И есть несколько локаций, которые потенциальные воры будут проверять в первую очередь – а значит, хранить там деньги точно не стоит.