Ніколи не садіть ці рослини поряд із буряком: врожаю не дочекаєтеся

Деякі рослини можуть чудово рости поряд із буряками, але інші заважатимуть росту цієї рослини. Тож їх краще розсадити по різних частинах вашої ділянки.

Буряк – це незамінний овоч на будь-якій кухні, і саме через це овоч надзвичайно популярний серед українських городників. Тож яякщо ви хочете вирощувати буряк і в себе на ділянці, вам потрібно запам'ятати, біля яких рослин його можна і не можна садити.

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Де можна і не можна садити буряк

Буряк – це один із невибагливих овочів, який насправді досить просто виростити у себе на городі. Для цього коренеплода не потрібно влаштовувати особливі умови. Та навіть попри це, все ж є кілька правил, яких обов'язково потрібно дотримуватися.

Зокрема, потрібно підібрати для буряка хороших сусідів. Добре він буде рости поряд із такими овочами:

білокачанна капуста;

бобові;

полуниця;

цибуля;

часник;

пряні трави;

квіти.

Але будьте обережні, якщо сусід вашого буряка – морква, адже між городниками все ще точаться суперечки щодо того, чи варто садити їх разом. Загалом вони можуть співіснувати, але вони однаково споживають поживні речовини із ґрунту та спустошують його.



Буряк потрібно правильно садити / Фото Pexels

Натомість є перелік культур, які точно не варто висаджувати біля буряка: