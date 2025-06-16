Тільки не тут: 5 місць, де ніколи не можна садити гортензії

Здавалося б, гортензії – це ті квіти, які можуть прикрасити собою будь-яку частину ділянки, хай то буде сад, подвір'я чи місце за парканом. Втім, все ж є кілька місць, де садити рослини не радять.

Ряди кущів гортензій у цвіту створюють просто незабутнє враження, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Втім, якщо ви й справді хочете побачити пишне цвітіння, місце для посадки рослин варто обирати досить уважно.

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Уздовж стін, що виходять на південь

Гортензії потребують дуже чіткого балансу сонця та тіні, і будь-яке місце, де сонце світить весь час, буде для цих рослин неприпустимим. Натомість краще обрати для них ділянку, де вони отримуватимуть ранкове сонце та полуденну тінь.

Не варто садити їх вздовж стін, що виходять на південь, адже так ваші гортензії отримають максимальну кількість сонячних променів протягом дня, і це не піде їм на користь.

У повністю затіненій ділянці

Так само, як цілоденне сонячне світло буде шкодити гортензіям, вони не переносять і повної тіні. Тож не варто садити їх у надто глибокій тіні за будівлями чи іншими високими рослинами.

Чимало людей вважають гортензії досить тіньовитривалими, проте зважайте на те, що вона все ще потребує світла та тепла для того, аби процвітати.

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Біля системи зрошування

Звісно ж, гортензія, як і будь-яка інша рослина, потребує поливу. Але особливість полягає у тому, що листя цих квітів ніколи не має мокнути, адже у такому випадку, коли воно потрапить на сонце, воно може отримати опіки. Тож гортензії потрібно завжди підключати до системи крапельного поливу, або ж поливати вручну під корінь.



Полив гортензій має бути дуже обережним / Фото Pexels

У вологому ґрунті

Полив для гортензій життєво важливий, але також потрібно стежити, аби вони не стояли весь час у мокрій землі. Також намагайтеся уникати ґрунту, який залишається вологим надто довго після поливу, адже тоді гортензії можуть згнити.

У піщаному ґрунті

Дуже багато гортензій добре ростуть у прибережних районах – але садити їх у надто піщаний ґрунт не варто. На відміну від вологого, проблема тут полягає у тому, що він надто швидко просихає, і рослина не отримує вдосталь вологи.

До речі, раніше ми вже розповідали, чому ваші гортензії відмовляються рости – про можливі причини можуть не здогадуватися навіть досвідчені садівники.