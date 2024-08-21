Вирвіть кріп, щоб не втратити врожай: ось для яких рослин він шкідливий

Чимало дачників звикли до того, щоб висаджувати кріп по всьому городу – і біля цибулі, і біля огірків. Втім, деякі такі рішення є не зовсім вдалими.

Кріп – це досить корисна рослина для вашого городу, і вона може принести чимало користі, якщо висадити її правильно. Та Поради 24 діляться порадами щодо місць, де садити кріп точно не варто.

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Де не можна садити кріп

Кріп – це дуже невибаглива культура, яка буде рости майже повсюди – і на городі, і на прибудинковій ділянці, і у саду. Та у відсутності догляду є невеликий нюанс, про який городники забувають, і який зрештою призводить до того, що вони збирають мізерний врожай культури.

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Перш за все, не варто обирати для кропу будь-яке вільне місце на ділянці, адже це свідомо помилковий підхід. І ви залишитеся не тільки без культури з грядки – ця помилка може призвести до того, що знизиться врожайність і культур поряд.

Вся ріс полягає в тому, що через коріння кріп виділяє у ґрунт деякі речовини, що можуть пригнічувати певні культури, а також гальмувати їхнє зростання. І якщо вчасно не прорвати кріп із таких грядок, тоді ви можете втратити урожай.



Кріп можна садити не повсюди / Фото Pexels

Отож, ось кілька культур, біля яких кріп садити дуже не рекомендують.

Морква – культури обопільно уповільнюють розвиток, а кріп може також заразитися морквяною мухою.

– культури обопільно уповільнюють розвиток, а кріп може також заразитися морквяною мухою. Крес-салат – рослини будуть відбирати одна в одної корисні речовини, тож садити їх потрібно на відстані щонайменше у 5 метрів.

– рослини будуть відбирати одна в одної корисні речовини, тож садити їх потрібно на відстані щонайменше у 5 метрів. Базилік – рослини негативно впливають на смак одна одної, а також є ризик, що вони підхоплять тлю або ж муху.

Також не можна садити кріп біля помідорів, селери, пастернаку та кінзи. Не радять висаджувати кріп і поряд з петрушкою. Ці рослини вимагають зовсім різного догляду і можуть конкурувати за поживні речовини, а це негативно позначиться на якості усієї зелені.