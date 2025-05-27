Зверніть увагу: дачники назвали місця, де ніколи не можна садити помідори

Вирощування помідорів не є складним процесом, однак через незнання, деякі городники можуть припуститися помилки й посадити помідори в тих місцях, в яких вони не будуть рости.

Є певні ділянки, де томати не приживаються й дають мінімальний урожай, пише 24 Канал з посиланням на Express. Щоб виростити багато плодів, томати треба посадити в правильному місці.

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Кінець травня – початок червня є ідеальним періодом для посадки овочів, тому розповідаємо, чого саме треба уникати.

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Низькі ділянки

Помідори краще не садити в низько розташованих ділянках, бо там може накопичуватися вода. Якщо посадити в такому місці помідори, то від великої кількості вологи корені почнуть гнити.

Погане освітлення

Для гарного росту помідори потребують сонячного світла щодня. Овочі добре ростуть на сонячних ділянках й гірше – в затінених.

Торішні грядки

Не варто садити томати на ту ж саму грядку, де вони росли минулого року. Щоб помідори виросли смачними й соковитими, варто дотримуватися сівозміни.

Тісна посадка

Через брак місця на грядці, дачники можуть садити багато овочів поруч, але таке вирощування лише підвищує ризик поширення й ураження плодів хворобами й знижує їхню врожайність.



Помідори не варто садити поруч з іншими овочами / Фото Pexels

Низька поживність ґрунту

Не варто садити помідори на піщаних ґрунтах, оскільки в них є мало поживних речовин, а через це плоди будуть погано розвиватися. Томати в ущільненому ґрунті також можуть страждати через поганий дренаж.

Ділянки схильні до уражень шкідниками

Краще не садити помідори поблизу бур’янів, бо це може погано вплинути на їхній ріст. А ще в таких місцях є підвищений ризик появи шкідників. Таким чином овочі можна наразити на попелицю, білокрилку чи черв’яків.

Ділянки з обмеженим доступом води

Помідорам для росту потрібно багато вологи. Якщо томати будуть рости в місцях, де немає доступу до дощової води, то це призведе до гниття верхівок та розтріскування плодів.

Місце під деревами

Посадка помідорів під деревами призведе до того, що сонце не потраплятиме на рослини, а це призведе до поганого плодоношення й збільшить ризик ураження шкідниками. Якщо посадити томати біля волоського горіха, то це може призвести до загибелі рослини, бо дерево виділяє юглон, який є токсичним для помідорів.