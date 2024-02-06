Запрошувати гостей до себе додому часто означає веселощі і добре проведений час. Та окрім того, щоб підготувати стіл, розваги та меню, варто подбати ще й про те, щоб у домі було досить прибрано.

Цікаво Що у ванній треба регулярно мити, а що – викидати: на замітку кожній господині

Ванна кімната

Без сумніву, ваші гості принаймні кілька разів відвідають ванну кімнату та туалет, і ви точно хочете, щоб ці два місця блищали чистотою. І для того, щоб гості почувалися комфортно, а ви були впевнені, варто вдатися до глибокого прибирання цих приміщень.

Прибирання ванної кімнати перед вечіркою має вирішальне значення як для естетики, так і для гігієни, особливо туалету. Не забудьте також протерти під сидінням,

– поділився профі з прибирання Робін Мерфі.

Кухонна техніка

Вам може здатися, що це зовсім необов'язковий крок, та все ж варто подбати про те, щоб помити духовку, холодильник та мікрохвильову піч як зовні, так і всередині. Так ви створите приємний простір для готування їжі, запобігнете появі неприємних запахів та переконаєтеся, що усі ваші продукти зберігаються безпечно.

Що ж стосується холодильника, не забудьте викинути усі протерміновані продукти і протерти полиці.



Перед приходом гостей не варто забувати про прибирання / Фото Pexels

Відро для сміття

Ніхто не хоче викинути паперовий стаканчик чи обгортку з-під цукерки і помітити переповнений сміттєвий бак. Під час вечірки чи святкування точно з'явиться чимало сміття, тож ви точно захочете подбати про те, щоб вам було, куди його покласти.

Перед початком вечірки винесіть сміття, помийте відро, щоб позбутися усіх зайвих неприємних запахів та вставте у нього новий і чистий сміттєвий пакет.

Сидіння у кухні та вітальні

Ваші гості, скоріш за все, зберуться або у кухні, або у вітальні, і ви хочете, щоб їм було, на чому сидіти. Тож заздалегідь подбайте про те, щоб ці сидіння були не тільки затишними, але і охайними.

Підтримання чистоти точно зробить перебування у вас в гостях більш комфортним і дружнім. Окрім того, чищення м'яких крісел і диванів зменшить кількість пилу та алергенів і зробить перебування в кімнаті здоровішим для всіх.

Підлоги

Це – досить очевидна, але дуже важлива частина прибирання перед приходом гостей. Звісно, не варто також забувати і про протирання пилу на полицях, але чиста підлога – це обов'язкова частина прибирання у оселі.

Саме на підлозі може залишатися найбільше пилу, а на кухні там можуть навіть з'явитися неприємні липкі плями від різних рідин, і ви точно не хочете, щоб ваші гості на них натрапили.