Під час генерального прибирання не забувайте підтримувати чистоту у ванній та приділяти увагу місцям, про які автоматично можете забувати або не звертати на них увагу.

Дивіться також Швидкий спосіб злити воду з бойлера: про це потрібно знати

Щітки та гребінці

У них накопичується не лише волосся, але й пил, бруд та різні засоби для волосся. Привчіть себе щодня витягати зайве волосся з гребінця та мийте його у мильному розчині раз в місяць. Для чищення щітки можете використовувати стару зубну щітку. Таким же методом можна чистити гребінці.

Килимки для ванної

На килимки ви постійно стаєте мокрими ногами, тож вони часто знаходяться у вологому середовищі. Періть їх у пральній машинці регулярно, хоча б раз на місяць.

Мочалка з люфи

Ви напевно вже чули, що у мочалках зберігається багато бактерій. Навіть мочалку з натурального матеріалу (люфи) варто міняти раз на місяць. Для того, щоб мочалки були чистими, очищуйте їх кожного тижня, замочуючи у розведеному розчині відбілювача на 5 хвилин.



Мочалку з душу треба періодично мити / Фото Pexels

Йоржик для унітаза

Видаліть бруд з йоржика за допомогою розчина з гарячою водою та кількома ковпачками відбілювача у відрі. Через годину витягніть та промийте гарячою водою. Також не забудьте почистити тримач для йоржика, оскільки він теж зберігає дуже багато бруду.

Кнопка унітаза

Не забувайте про кнопку зливу, адже на ній містяться багато мікробів. Ретельно очищуйте її, коли миєте туалет.

Дозатор мила

Помийте дозатор за допомогою теплої води та кількох крапель засобу для миття посуду. Залишки від зубної пасти, які можуть бути на дозаторі, видаліть за допомогою щітки.

Леза для гоління

А от леза треба періодично викидати, особливо, якщо на них з’явилися сліди від іржі. Щоб бритва була чистою, мийте її кожного разу після використання та протирайте спиртом за допомогою ватного тампона.