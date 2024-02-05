Причин несправності бойлера може бути чимало. Але, на щастя, вистачає і способів розв'язання проблеми. Для того, щоб швидко злити воду з водонагрівача, вам потрібно знати всього кілька простих правил.

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Як злити воду й бойлера

Перед тим, як приступати безпосередньо до того, щоб злити воду з нагрівача, вам потрібно виконати кілька дій.

Перш за все, обов'язково огляньте бойлер. Дуже важливо, щоб він був відключений від мережі. Перекрийте воду та переконайтеся, що бак не надто гарячий: саме це допоможе уникнути опіків.

Та для того, щоб самостійно злити воду з водонагрівача, вам потрібно мати кілька наборів необхідних інструментів:

викрутки;

шестигранники;

миски, щоб збирати рідину;

спеціальні трубки, що потрібно закріпити на носик клапана;

ганчірки.

Після цього вам потрібно виконати наступні кроки. Насамперед знизьте температуру. Відключіть функцію нагрівання у бойлері та злийте невелику частину гарячої води. Після цього у бак заллється холодна вода.

Після цього знеструмте водонагрівач – для цього повністю від'єднайте бойлер від електромережі. Перекрийте воду, і робити це потрібно за допомогою трубки подачі – це допоможе повністю злити воду з бака. Основне, що вам потрібно зробити – це забезпечити приплив повітря у бойлер.

Для цього вам потрібно підключити бойлер із трьома трійниками. Не забудьте ще раз перевірити, що крани справді перекриті. Якщо ж у бойлері кранів немає взагалі, просто закрийте вентилі на стояках водопостачання.

Шланг вам потрібно надіти на зливний кран на трійнику, що біля входу у водонагрівач. Іншу його частину опустіть у миску чи в унітаз. Після цього вам потрібно відкрити кран на трійнику біля виходу з бойлера.

Саме таким способом ви можете злиту усю воду з бойлера або ж її частину.