Навіть під час дуже ретельних прибирань дуже легко забути про кілька ділянок, які, втім, все ж потребують вашої уваги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Вимикачі світла

Попри те, що ви точно торкаєтеся вимикачів світла по кілька разів на день, скоріш за все ви не чистите їх принаймні раз на тиждень. І якщо ваші руки не завжди ідеально чисті, на вимикачах досить швидко можуть утворитися забруднення.

Тож намагайтеся протирати їх ганчіркою принаймні раз на кілька днів чи навіть частіше.

Вентиляційні отвори

Можливо, ви помітили, що у вашому домі стає не так жарко чи холодно, як раніше? Проблема може полягати у тому, що у вентиляційних отворах накопичилося чимало бруду, і він перешкоджає проникненню повітря.

А це значить, що отвори потрібно очистити. І для того, щоб зробити це якнайкраще, їх потрібно не просто протерти, а відкрутити кришки та замочити їх у мильній воді.

Кухонні витяжки

Навіть якщо ви справді підтримуєте свою кухню у чистоті, скоріш за все, вашу витяжку вже настав час почистити. Коли ви готуєте їжу, саме у цій зоні накопичується більшість пилу, бруду та жиру. З часом вони можуть утворювати на витяжці жирний шар, який потрібно регулярно очищувати.

Пральна машина

Те, що пральну машину використовують для очищення одягу, не значить, що її не потрібно мити. У ній може накопичуватися бруд з одягу, мильний наліт та навіть пліснява. І якщо регулярно її не очищувати, досить швидко ви помітите результат і на своєму одязі.



Пральну машину треба чистити / Фото Pexels

Шафа

Можливо, ви регулярно перебираєте та впорядковуєте свій одяг, та чи справді ви прибираєте всередині шафи? Окрім переорганізації одягу шафу потрібно також протирати від пилу, а також пилотяжити.

Також варто протирати штангу та верхню частину витяжок, адже на них також опадає пилюка.