Найкращі місця для збору білих грибів: про них знають одиниці

Осінь – це чудовий час для того, аби відправитися на пошуки грибів, але якщо ви хочете повернутися з багатим уловом, спершу потрібно зрозуміти, де ж їх шукати.

Зазвичай в Україні білі гриби можна знайти у лісових регіонах, особливо у західних, північних та центральних областях. Та все ж є певні види місцевості, які білі гриби полюбляють найбільше, пише "Радіо Трек".

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Де шукати білі гриби

Якщо ви хочете повернутися з прогулянки з цілим кошиком грибів, потрібно звернути увагу на деякі конкретні місця, де вони з великою ймовірністю можуть ховатися.



Білі гриби потрібно шукати у лісі / Фото Pexels

Ось кілька основних місць, з яких потрібно почати пошуки:

Лісові масиви – білі гриби дуже активно ростуть у змішаних та хвойних лісах, тож ви можете знайти і у густих лісах, і на узліссі. Особливо уважно потрібно дивитися під деревами.

– білі гриби дуже активно ростуть у змішаних та хвойних лісах, тож ви можете знайти і у густих лісах, і на узліссі. Особливо уважно потрібно дивитися під деревами. Місця з вологими ґрунтами – білі гриби їх дуже полюбляють. Тож ви можете знайти їх у біля струмків, берегів річок, а також у вологих куточках лісів.

– білі гриби їх дуже полюбляють. Тож ви можете знайти їх у біля струмків, берегів річок, а також у вологих куточках лісів. Під березами та дубами – ці дерева мають бути першими, які ви перевіряєте у пошуках грибів.

– ці дерева мають бути першими, які ви перевіряєте у пошуках грибів. Місця з хорошою освітленістю – попри те, що білим грибам подобається волога, вони також дуже активно ростуть на тих лісових ділянках, де є хороше освітлення.

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Отож, є кілька простих способів знайти білі гриби у лісі. Перш за все потрібно перевірити три місця. Подивіться під деревами – коли прогулюєтеся лісом, ви скоріш за все помітите гриби саме там.

Також придивіться до вологих берегів струмків та маленьких річок. І останнє місце, де потрібно шукати – це під мохом та опалим листям. Шукайте такі місця, де білі гриби будуть непомітні.