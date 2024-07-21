Де поплавати неподалік Львова: 5 найкращих локацій

Літо, а особливо липень та серпень – це надзвичайно спекотна пора, і у вихідні хочеться відпочити біля водойми та охолодитися.

Коли стовпчик термометра тримається на стабільно високій позначці, важливо знайти час для відпочинку на природі, біля води. І Поради 24 підібрали кілька вдалих і цікавих локацій.

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Міський став у Золочеві

Від Львова до ставу доведеться проїхати 64 кілометри, але це точно того варте, адже вода у ставі чиста й прохолодна – саме те, що потрібно у спекотний день. Вхід на пляж вільний, і відкритий він цілодобово.

Знайти став можна за адресою: вулиця Шевченка, парк "Здоров'я".

Пляж у Перемишлянах

Тут їхати вже трохи менше – всього 47 кілометрів від обласного центру. Працює пляж цілодобово, а вхід на нього вільний. Озеро Молодіжне – це чудовий варіант для відпочинку і з друзями, і з родиною.



Озеро Молодіжне у Перемишлянах / Фото Funtime

Озеро у Модричах

Розташоване воно неподалік від Трускавця, поряд із відпочинковим комплексом "Козацький хутір". Вхід платний, і за одну людину доведеться заплатити 25 гривень. На пляжі також є душові та роздягальні, а окрім того – штучний піщаний пляж. Відпочивати з родиною та дітьми тут безпечно, адже за відпочивальниками наглядають рятувальники.

Розташоване озеро за 81 кілометр від Львова. Найпростіше до нього дістатися або власним транспортом, або ж з пересадками у Трускавці чи Дрогобичі.

Озеро у селі Давидів

Сюди їхати доведеться зовсім недалеко – всього 16 кілометрів від Львова. На місці також знайдете й базу відпочинку. Вхід для відпочивальників коштуватиме 95 гривень у будні, а у вихідні – 140. За дітей доведеться заплатити всього 25 – 30 гривень.

Дістатися до озера можна приміським автобусом.

Озеро Яворівського Національного природного парку

Розташоване воно за 39 кілометрів від Львова, і найпростіше села Верещиця дістатися власним транспортом, але також можна сісти й на приміський автобус №507. Вхід на територію парку коштуватиме 40 гривень, а за відпочинок на озері потрібно буде доплатити ще стільки ж. Втім, для дітей до 14 років вхід вільний.