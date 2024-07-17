Чим краще підготуєтеся до погоди в гори, тим з більшою ймовірністю похід пройде легко та приємно, пишуть Поради 24. Список спорядження може бути дещо великим, однак ви зрозумієте, що все це справді є важливим, особливо тоді, коли ви знаходитеся далеко в горах.

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Насамперед треба розробити маршрут, розподілити по групі навантаження щодо того, хто та що буде нести, а вже після основних підготовчих речей розпочинати складання рюкзака.

Що взяти з собою у похід

Беріть похідний рюкзак на 50–55 літрів, в якому ви зможете помістити все необхідне спорядження.

Для ночівлі рекомендовано брати двошаровий намет, який складається з водонепроникного тенту та легкого внутрішнього шару. Навіть влітку для ночівлі в наметі потрібен спальний мішок. У горах температура повітря сильно опускається, тому без спальника буде дуже холодно. Обирайте наповнювачі з пуху, які мають гарну термоізоляцію.

У поході не обійтися без казанка, в якому буде готуватися їжа. Обов’язково потрібно взяти газовий балон та пальник, а також сірники, запальничку чи сухий спирт. Якщо часу буде обмаль – візьміть сублімовану їжу.

Відправляйтеся в похід в зручному одязі, трекінгових кросівках та головному уборі – кепці чи панамі. Не забудьте про сонцезахисні окуляри.



Список всіх необхідних речей в похід у гори / Фото Pexels

Що поставити у похідний рюкзак

Влітку необхідно з собою брати вітрівку та дощовик. Вітрівка вбереже від сильного вітру, а дощовик – від ймовірного дощу та промокання одягу. З одягу потрібно взяти дві змінні футболки, світшот, кілька пар шкарпеток та змінну білизну.

Окрім звичайного ліхтарика, візьміть ліхтарик налобний, термос, алюмінієві кружку, тарілку та столове приладдя (ложка, виделка, ніж), рушник з мікрофібри. Не забудьте про серветки звичайні та вологи, засоби особистої гігієни та аптечку.

У похід треба взяти пляшку води, перекуси у вигляді батончиків, горішків та фруктів та power-bank. Якщо зберетеся в похід в сонячну погоду, не зайвим буде крем від сонця.

Пам’ятайте, що в гори небезпечно не можна йти самому. Це необхідно робити лише з групою. Таким чином ви не лише розділите між собою необхідні речі, але й зможете разом розділити приємні емоції від неймовірних карпатських пейзажів. Бажаємо вам вдалих мандрівок та незабутніх вражень!