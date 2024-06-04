Відпочинок в Карпатах може вразити у будь-яку пору року. Втім, влітку сходження на гору буде особливо приємно. А особливо добре те, що навіть серед високих гір можна знайти кілька маршрутів, які будуть легкі навіть для маленьких дітей. І Поради 24 підібрали кілька вдалих локацій.

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Поляниця

Це містечко у Івано-Франківській області є чи не найбільш популярним напрямком, де люди відпочивають із дітьми. І тут вас зустріне і гірськолижний курорт Буковель, і найбільше штучне озеро, і велодоріжки, а також чимало різноманітних розваг для дітей та дорослих.

Славсько

Славсько – це ще один чудовий сімейний курорт в Карпатах. Для того, щоб дібратися сюди зі Львова, знадобиться всього 2 – 2,5 години, а з Києва можна доїхати за ніч. Так ви можете швидко дістатися відпочинку та приємно провести час навіть із маленькими дітьми: влітку тут можна поплавати у басейнах, а взимку – покататися на лижах.



В Карпати можна їздити з дітьми / Фото "Карпатіум"

Для початківців і дітей підійде досить пологий спуск "Політехнік", який простягається майже на кілометр.

Яремче

Це, певно, справжня туристична столиця Прикарпатського краю. У цьому затишному курортному містечку ви можете знайти усі можливості для повноцінного сімейного відпочинку. Перше, що сподобається і дітям, і батькам – це прогулянка передмістям Яремча, адже тут можна насолодитися не тільки неймовірною карпатською природою, але і гуцульським колоритом.



Яремче в Карпатах / Фото "Карпатіум"

Також вам не потрібно долати довгі кілометри виснажливого шляху, аби побачити справжній гірський водоспад!

Говерла

З Яремча їхати далеко не доведеться. І, звісно, краще не підніматися на найвищу гору України разом з зовсім маленькими дітьми, проте якщо ви подорожуєте з підлітком, тоді ви цілком можете здійснити підйом.



Гора Говерла / Фото "Карпатіум"

Ось ще кілька цікавих локацій, які можна відвідати в Карпатах із дітьми: