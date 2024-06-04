Отдых в Карпатах может поразить в любое время года. Впрочем, летом восхождение на гору будет особенно приятно. А особенно хорошо то, что даже среди высоких гор можно найти несколько маршрутов, которые будут легкие даже для маленьких детей. І Porady 24 подобрали несколько удачных локаций.

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Поляница

Этот городок в Ивано-Франковской области является едва ли не самым популярным направлением, где люди отдыхают с детьми. И здесь вас встретит и горнолыжный курорт Буковель, и самое большое искусственное озеро, и велодорожки, а также немало разнообразных развлечений для детей и взрослых.

Славское

Славское – это еще один замечательный семейный курорт в Карпатах. Для того, чтобы добраться сюда из Львова, понадобится всего 2 – 2,5 часа, а из Киева можно доехать за ночь. Так вы можете быстро добраться до отдыха и приятно провести время даже с маленькими детьми: летом здесь можно поплавать в бассейнах, а зимой – покататься на лыжах.



В Карпаты можно ездить с детьми / Фото "Карпатиум"

Для начинающих и детей подойдет достаточно пологий спуск "Политехник", который простирается почти на километр.

Яремче

Это, вероятно, настоящая туристическая столица Прикарпатского края. В этом уютном курортном городке вы можете найти все возможности для полноценного семейного отдыха. Первое, что понравится и детям, и родителям – это прогулка по пригороду Яремче, ведь здесь можно насладиться не только невероятной карпатской природой, но и гуцульским колоритом.



Яремче в Карпатах / Фото "Карпатиум"

Также вам не нужно преодолевать длинные километры изнурительного пути, чтобы увидеть настоящий горный водопад!

Говерла

Из Яремча ехать далеко не придется. И, конечно, лучше не подниматься на самую высокую гору Украины вместе с совсем маленькими детьми, однако если вы путешествуете с подростком, тогда вы вполне можете осуществить подъем.



Гора Говерла / Фото "Карпатиум"

Вот еще несколько интересных локаций, которые можно посетить в Карпатах с детьми: