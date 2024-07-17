Чем лучше подготовитесь к погоде в горы, тем с большей вероятностью поход пройдет легко и приятно, пишут Porady 24. Список снаряжения может быть несколько большим, однако вы поймете, что все это действительно является важным, особенно тогда, когда вы находитесь далеко в горах.

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Прежде всего надо разработать маршрут, распределить по группе нагрузки относительно того, кто и что будет нести, а уже после основных подготовительных вещей начинать сборку рюкзака.

Что взять с собой в поход

Берите походный рюкзак на 50 – 55 литров, в котором вы сможете поместить все необходимое снаряжение.

Для ночевки рекомендуется брать двухслойную палатку, которая состоит из водонепроницаемого тента и легкого внутреннего слоя. Даже летом для ночевки в палатке нужен спальный мешок. В горах температура воздуха сильно опускается, поэтому без спальника будет очень холодно. Выбирайте наполнители из пуха, которые имеют хорошую термоизоляцию.

В походе не обойтись без котелка, в котором будет готовиться еда. Обязательно нужно взять газовый баллон и горелку, а также спички, зажигалку или сухой спирт. Если времени будет мало – возьмите сублимированную пищу.

Отправляйтесь в поход в удобной одежде, трекинговых кроссовках и головном уборе – кепке или панаме. Не забудьте о солнцезащитных очках.



Список всех необходимых вещей в поход в горы / Фото Pexels

Что поставить в походный рюкзак

Летом необходимо с собой брать ветровку и дождевик. Ветровка убережет от сильного ветра, а дождевик – от вероятного дождя и промокания одежды. Из одежды нужно взять две сменные футболки, свитшот, несколько пар носков и сменное белье.

Кроме обычного фонарика, возьмите фонарик налобный, термос, алюминиевые кружку, тарелку и столовые приборы (ложка, вилка, нож), полотенце из микрофибры. Не забудьте о салфетках обычные и влажные, средства личной гигиены и аптечку.

В поход надо взять бутылку воды, перекусы в виде батончиков, орешков и фруктов и power-bank. Если соберетесь в поход в солнечную погоду, не лишним будет крем от солнца.

Помните, что в горы опасно нельзя идти самому. Это необходимо делать только с группой. Таким образом вы не только разделите между собой необходимые вещи, но и сможете вместе разделить приятные эмоции от невероятных карпатских пейзажей. Желаем вам удачных путешествий и незабываемых впечатлений!