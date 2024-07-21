Где искупаться неподалеку от Львова: 5 лучших локаций

Лето, а особенно июль и август – это очень жаркая пора, и в выходные хочется отдохнуть у водоема и охладиться.

Когда столбик термометра держится на стабильно высокой отметке, важно найти время для отдыха на природе, у воды. І Porady 24 подобрали несколько удачных и интересных локаций.

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Городской пруд в Золочеве

От Львова до пруда придется проехать 64 километра, но это точно того стоит, ведь вода в пруду чистая и прохладная – именно то, что нужно в жаркий день. Вход на пляж свободный, и открыт он круглосуточно.

Найти пруд можно по адресу: улица Шевченко, парк "Здоровье".

Пляж в Перемышлянах

Здесь ехать уже немного меньше – всего 47 километров от областного центра. Работает пляж круглосуточно, а вход на него свободный. Озеро Молодежное – это отличный вариант для отдыха и с друзьями, и с семьей.



Озеро Молодежное в Перемышлянах / Фото Funtime

Озеро в Модричах

Расположено оно недалеко от Трускавца, рядом с комплексом отдыха "Казацкий хутор". Вход платный, и за одного человека придется заплатить 25 гривен. На пляже также есть душевые и раздевалки, а кроме того – искусственный песчаный пляж. Отдыхать с семьей и детьми здесь безопасно, ведь за отдыхающими следят спасатели.

Расположено озеро в 81 километре от Львова. Проще всего к нему добраться или собственным транспортом, или с пересадками в Трускавце или Дрогобыче.

Озеро в селе Давыдов

Сюда ехать придется совсем недалеко – всего 16 километров от Львова. На месте также найдете и базу отдыха. Вход для отдыхающих будет стоить 95 гривен в будни, а в выходные – 140. За детей придется заплатить всего 25 – 30 гривен.

Добраться до озера можно пригородным автобусом.

Озеро Яворовского Национального природного парка

Расположено оно в 39 километрах от Львова, и проще всего села Верещица добраться собственным транспортом, но также можно сесть и на пригородный автобус №507. Вход на территорию парка будет стоить 40 гривен, а за отдых на озере нужно будет доплатить еще столько же. Впрочем, для детей до 14 лет вход свободный.