Якщо ви правильно розмістите свої рослини, це може не тільки змінити загальний вигляд вашої кімнати, але навіть і вплинути на якість повітря у ній. Та підтримувати квітучий сад з рослин у чотирьох стінах не завжди легко, тож потрібно знати кілька секретів.

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Зрозумійте своє освітлення

Звісно, не існує універсального правила, яке допоможе вам визначити, куди поставити фікус чи монстеру. Все це дуже індивідуально та залежить від того, скільки світла потрапляє у вашу оселю.

Пам'ятайте про те, що натуральне світло – це джерело росту для ваших рослин, тож ідеальне місце завжди буде біля вікна. Та і тут потрібно зважати: якщо ви вирощуєте їстівні рослини, як-от базилік, розмарин, цибулю тощо, тоді ви можете сміливо ставити їх на підвіконня вікон, що виходять на південь. Та ось декоративним кімнатним рослинам частіше підходить яскраве, але непряме світло.

І не всім рослинам потрібна однакова кількість світла, адже деякі віддають перевагу більш затіненим ділянкам.

Враховуйте температуру та вологість

Ви могли про це не думати, проте ці два фактори також дуже важливі, коли ви шукаєте місце для своїх кімнатних рослин. Не варто розміщувати рослини у місцях, де температура коливається протягом дня – тобто біля вхідних дверей, протягів тощо. Більшості рослин потрібна постійна температура та досить вологе середовище.

З початком холодних місяців підвіконня може бути далеко не найкращим місцем для ваших кімнатних рослин, адже в цих місцях часто з'являються протяги. Найкраще, що ви можете зробити – це відсунути їх від вікна та використовувати більше штучного освітлення для вирощування.

Окрім того, якщо у вашому домі є центральне опалення, середовище може бути надто сухим для ваших рослин, тож, можливо, варто подбати про використання зволожувача повітря. Або ж ви можете оббризкувати свої рослини із пульверизатора.



Рослинам часто потрібна вологість / Фото Pexels

Де розставити кімнатні рослини

Гаразд, тепер нарешті можна перейти до найкращих варіантів, де ви можете розмістити свої рослини. Та пам'ятайте – це тільки орієнтир, і ваше рішення має залежати від тих факторів, про які ми згадували вище.

Кути

Якщо ви розмістите свої кімнатні рослини у кутах, ви зможете візуально збільшити приміщення. Ви можете ставити рослини на полицях, збоку від дверей чи у будь-якому іншому кутку, і ваша кімната гарантовано виглядатиме просторіше і яскравіше.

Підвісні кашпо

Якщо у вашій оселі надто мало місця, ви можете подумати про те, щоб придбати підвісні кашпо для своїх улюблених рослин. Тільки повішайте рослину у таке місце, де люди не будуть постійно вдарятися об неї головою. Також пам'ятайте і про те, що вам потрібно буде поливати цю рослину, тож подумайте заздалегідь про висоту та дренажну систему.