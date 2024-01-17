Деякі вазонки здатні зменшити кількість токсинів у повітрі, наповнивши простір свіжим та приємним запахом, покращивши якість повітря.

Читайте також Як вирощувати цитрусові вдома та правильно доглядати за ними

Якщо ви страждаєте на алергію, часто відчуваєте головний біль чи не можете добре спати, радимо дізнатися про 3 види рослин, які допоможуть подолати ці проблеми.

Англійський плющ – від алергії

У будинку часто може з’являтися пліснява, яка викликає алергію. Фахівці радять поставити плющ у кімнату, в якій ви проводите найбільше часу. Вчені Американського коледжу алергії, астми та імунології виявили, що плющ зменшує кількість спор цвілі, що переносяться по повітрю.

Однак будьте обережними, оскільки плющ токсичний, тому його треба тримати якомога далі від маленьких дітей та домашніх улюбленців.



Корисні вазонки для кімнат / Фото Pexels

Епіпремнум золотистий – від головного болю

Головний біль у квартирі можуть викликати токсини, які виділяються зі всюди – килимів чи меблів. Дослідники медичної школи Маунт-Сінай заявили, що епіпремнум золотистий знижує рівень токсинів, тож допоможе позбутися від головного болю.



Корисні вазонки для кімнат / Фото Pexels

Алое вера – для кращого сну

Сукулент виділяє кисень і поглинає вуглекислий газ з повітря, тому корисно його тримати біля ліжка. Завдяки своїм корисним властивостям алое вера допоможе вам добре спати.

Є

Корисні вазонки для кімнат / Фото Pexels