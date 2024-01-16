Дивовижна оранжерея у Версалі, де зібрано понад 1000 дерев у горщиках, безумовно, вважається найвідомішою вітриною цитрусових дерев. Та вам зовсім необов'язково бути Людовиком XIV, щоб виростити лимон у себе вдома.

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Як виростити кімнатні цитрусові

Усі цитрусові потребують багато світла та теплу температуру у будь-який сезон. Тож ключ до вирощування таких рослин у себе вдома – це знайти для них таке місце, яке буде достатньо сонячним, і не стане холодним взимку.

Невипадково більшість цитрусових росте у найтепліших і сонячних частинах світу; та ви можете використовувати і світильники, і природне світло. Проте переконайтеся, що ваше дерево отримує від 8 до 12 годин прямого світла щодня.

Окрім того, цитрусові потребують і ретельного догляду за ґрунтом. Вам потрібно знайти суміш, у які буде хороший дренаж. Цитрусовим деревам потрібні рівномірно зволожені, добре дреновані піщані ґрунти, а не важкі і насичені.

І попри те, що полив також відіграє значення у здоров'ї та рості вашої рослини, не існує єдино правильного графіка поливу, на який ви можете покластися. Для того, щоб перевірити, чи вже варто поливати ваше дерево, занурте палець на кілька сантиметрів у ґрунт. Якщо на такій глибині він здається сухим, то час поливати дерево.

Як вибрати горщик для кімнатних цитрусових

Розмір потрібного горщика дуже сильно залежить від того типу цитрусових, який ви обрали. Полог листя на дереві зазвичай пропорційний розміру кореневої кулі, але більші рослини мають більший полог.

Тож, скоріш за все, вам знадобиться досить великий горщик з діаметром, що буде більший, ніж дістає листя вашої рослини.