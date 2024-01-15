Якщо ви хочете урізноманітнити своє меню, приготувати цікаву намазку для бутербродів чи здешевити приготування смачної страви, домашній вершковий крем-сир – це саме те, що вам потрібно.

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Як приготувати домашній крем-сир

Все, що вам потрібно для вершкового крем-сиру, скоріш за все, знайдеться у вас вдома: 200 грамів сметани, третина чайної ложки солі та пів чайної ложки лимонного соку.

Для початку дістаньте миску та вилийте у неї всю сметану, а згодом додайте до неї сіль та лимонний сік та ретельно усе перемішайте. Після цього візьміть глибоку тарілку чи миску та поставте у неї сито, а зверху – марлю, що попередньо потрібно скласти у чотири шари. Суміш зі сметани, лимонного соку та солі вилийте в марлю та зав'яжіть вузлик, щоб уся сметана опинилася всередині.



Крем-сир можна приготувати і вдома / Фото Pexels

Після цього вам потрібно утворити прес, і для цього на вузлик зі сметаною поставте щось важке. Всю цю конструкцію потрібно обережно поставити до холодильника та залишити там на ніч, або ж на 10 – 12 годин.

І після цього часу ви можете діставати миску з холодильника, прибирати прес та розв'язувати вузлик. У марлі у вас має утворитися м'який і густий вершковий крем-сир. Перекладіть його з марлі у невелику ємність із кришкою.

Подавати цю смачну закуску можна із свіжим хлібом чи грінками, а також використовувати для безлічі інших рецептів.