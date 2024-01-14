Впоратися із закупореною пляшкою вина дуже просто. Її можна відкрити навіть без спеціального інструмента.

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Існує кілька найпопулярніших способів, які можна легко запам’ятати та не переживати, якщо у святковий момент пляшка вина опинились у ваших руках без штопора.

Ключ чи ніж з товстим лезом

Кінець ключа чи ножа треба вставити між пробкою та шийкою пляшки. Вставляйте в пробку на рівні краю та нахиліть пляшку вбік. Обертайте ключі чи ніж навколо пробки, щоб повільно її витягнути. Треба бути обережними, щоб не пошкодити пробку, інакше вона зможе розлетітися.

Саморіз та пласкогубці

Потрібно вкрутити шуруп в пробку так, щоб він увійшов на 2 сантиметри вглиб. Захопіть його за допомогою плоскогубців аби в такий спосіб змогти витягнути пробку.



Пляшку з вином можна відкрити без штопора / Фото Pexels

Взуття

Пляшку треба поставити у міцне взуття з твердою підошвою. Корок має бути на рівні краю взуття. Закріпіть взуття на підлозі. Тоді тримаючись за пляшку, обережно вдарте взуття так, щоб пробка почала виходити з пляшки. Але будьте обережними, щоб не розбити пляшку.

Дерев’яна гілка

Вам потрібно знайти дерев’яну паличку чи гілку, діаметр якої дорівнює діаметру пляшки. Вставте гілку всередину пляшки. Пробка підніметься, коли ви будете обертати гілку чи паличку.

Використовуйте будь-який з цьох методів акуратно, оскільки можна пошкодити пробку, а її залишки потраплять у вино.