Кухонний ніж – це, мабуть, найважливіший інструмент на усій кухні, адже без нього досить складно приготувати хоч якусь страву. Та перед тим, як приступати до готування, переконайтеся, що ніж гострий, зручний та безпечний до використання.

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Тримайте ніж чистим після кожного використання

Деякі продукти на вашій кухні є кислими – наприклад, лимони, цибуля та помідори. І з часом, якщо ви не будете мити лезо ножа після кожного разу, як використовуєте його, ця кислота може роз'їсти лезо ножа.

Більшість сучасних ножів роблять із нержавіючої сталі, або ж вони містять певні сплави, що можуть запобігти утворенню іржі. Та недбале ставлення до ножа зрештою може призвести до появи дрібних візерунків іржі на ньому.

Використовуйте мильну воду для миття

Найкраще мити ніж у гарячій воді із мийним засобом відразу ж після використання, щоб уникнути корозії. Та щоб досягти найкращих результатів, ніколи не залишайте ніж у воді, оскільки це може призвести до накопичення бактерій у ручці вашого ножа.

Негайно сушіть ніж

Після того, як ви ретельно вимиєте ножа, його потрібно відразу ж висушити на повітрі, адже волога на інструменті може призвести до іржі та накопичення мікробів.

Для витирання ви можете використовувати або звичайний рушник, або ж паперові аналоги. Це може здатися дрібничкою, та насправді допоможе зберегти ніж у першокласному стані.

Використовуйте правильну обробну дошку

Так, ви правильно почули. Вам може здатися, що немає різниці, на чому саме ви ріжете свої продукти, проте це зовсім не так. І попри те, що скляні та мармурові дошки можуть чудово виглядати на вашій кухні, насправді вони серйозно шкодять гостроті леза.

Найкраще, що ви можете зробити для свого ножа – це придбати дерев'яні чи пластикові обробні дошки.

Не використовуйте посудомийну машину

Так, посудомийна машина, на жаль, зовсім не підходить для чищення ножа. І якщо ручка його дерев'яна чи зроблена зі смол, це може суттєво пошкодити її. Причина у тому, що вода у посудомийній машині надто гаряча для миття цього інструмента, а також вона надмірно насичує ручку ножа вологою.