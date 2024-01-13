Через постійну зайнятість і справи ми не знаходимо час на читання, а дарма. Виявляється, що вигадані історії набагато корисніші для мозку.

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Породжує емпатію

Художня література породжує емпатію. Читаючи художню літературу, ви використовуєте уяву та дивитеся на світ персонажів чужими очима. Завдяки читанню художньої літератури ми стаємо чутливішими до інших та перестанемо концентруватися на собі.

Звільняє від стереотипного мислення

Різноманіття книжкових персонажів розвиває толерантність, повагу до меншин та людей, які чогось потребують.

За дослідженням, п’ятикласники, які читали уривок з "Гаррі Поттера", стали терпимішими до іммігрантів, нужденних і біженців. І все це на прикладі головного героя, який лояльно ставився до бруднокровок - учнів, що народилися в сім'ях маглів.



Читання художньої літератури має безліч переваг / Фото Pexels

Розвиває фантазію

Читання дозволяє домальовувати в голові образи персонажів та уявляти, як виглядають місця, які описуються в творі. Якщо вам важко креативити чи щось вигадувати – беріться за художню літературу.

Покращує грамотність

Читаючи авторів, які добре пишуть, ви не лише навчитеся добре говорити, розширите кругозір, але й покращите словниковий запас. Ті, хто часто читає, не матиме ніколи проблем з правописом та формулюванням думок.

Люди, які висловлюють свої ідеї красивими оборотами та словами, мають більший успіх в особистому житті та кар’єрі.

Знижує стрес та зміцнює сон

Книга найкраще допомагає проти стресу та депресії. Воно також допомагає розслабитися, відволіктися від проблем та швидше заснути.

Візьміть собі за звичку постійно читати художню літературу, яка розширює світогляд, збагачує словниковий запас та впливає на розвиток як особистості.