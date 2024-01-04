Нерідко на наше життя впливають не лише якісь обставини, але й наші близькі, друзі чи книги, які ми читаємо.

До теми Прочитати багато книг у 2024 цілком можливо: 5 кроків, як це зробити

Ймовірно, ви цього не знали, але Меган Фокс любить писати. У неї навіть є поетична збірка "Гарні хлопчики отруйні" (Gallery Books). Любов до написання віршів у Меган з дитинства. Вже у 8 років вона писала вірші, то й не дивно, що вона любить читати книги. Актриса розповіла про 5 книг, які стали для неї доленосними.

Улюблені книги Меган Фокс

"Тіло веде відлік" Бессел ван дер Колк

Меган розповіла, що книжка не є легкою. Вона розповідає, як наш організм накопичує емоційні травми, які потім проявляються у вигляді хронічних захворювань. Акторка радить прочитати цю книжку всім, а особливо тим, хто страждає від посттравматичного стресового розладу.



Улюблені книги Меган Фокс / Фото з Vivat

"Мандрівки душі" Майкл Ньютон

Акторка каже, що саме ця книга мала істотний вплив на її життя. Вона завжди любила філософію реінкарнації, а ця книжка дала їй основу для практичного розуміння. Книга розповідає, куди вирушає душа після смерті та перед наступною реінкарнацією.



Улюблені книги Меган Фокс / Фото з Pinterest

"Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон" Річард Бах

Меган Фокс прочитала цю книжку в 10-річному віці. Акторка каже, що дуже глибоко перейнялася тим, як Джонатан боровся за свою приналежність та за те, що стати частиною чогось, не втративши при цьому своєї унікальності. Це книга про пошук чогось більшого.



Улюблені книги Меган Фокс / Фото з Pinterest