Якщо ви підрахували кількість книг, які вдалося прочитати 2023 року, і ця кількість вас не влаштовує, це значить, що цього року потрібно виділити трохи більше часу для читання. Але як це зробити? Що ж, відповідь простіша, аніж ви думаєте.

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Завжди беріть книгу

Один з найпростіших способів більше читати – це завжди мати книгу під рукою. Так вам буде простіше виділити на це час, коли ви матимете кілька вільних хвилин: наприклад, під час поїздки на роботу чи додому, або під час очікування на зупинці.

Незалежно від того, наскільки завантажений графік ви маєте, спробуйте втиснути у свій день хоча би кілька хвилин на читання – ви можете робити це навіть у туалеті!

А якщо ви виходите з дому, і у сумці немає місця для книги, не використовуйте це як виправдання: ви можете завантажити книгу на свій телефон або спеціальний пристрій для читання. І прочитати цілу історію чи бодай кілька сторінок може бути набагато приємніше і корисніше, ніж переглядати стрічку у соціальних мережах.

Зробіть читання звичкою

Ось причина, чому у вас немає часу на читання – ви не вносите його у свій графік. Спробуйте розпланувати свій день так, щоб виділити на читання принаймні годину, будь-то вранці чи ввечері. Якщо ваш розпорядок дня буде стійким, ви легко перетворите це на звичку.

Ще одна чудова техніка, якщо ви справді не маєте часу – це читати спринтами. Все, що вам потрібно зробити – це встановити таймер і читати без відволікань, аж поки час не закінчиться. Це насправді чудова порада для тих людей, які часто відволікаються під час читання.

Підготуйте список читання заздалегідь

Можливо, ви хочете почитати, але справді не знаєте, що саме? Для того, щоб не витрачати свій цінний час для читання на вибір літератури, підготуйте список заздалегідь.

Втім, це не значить, що він не може змінюватися. Намагайтеся тримати свій список книжкових рекомендацій завжди свіжим, щоб ви отримували задоволення від кожної наступної книги.



Список книг може бути надзвичайно корисним / Фото Pexels

Приєднайтеся до книжкового клубу

Проблема багатьох людей із читанням полягає в тому, що їм бракує зовнішньої мотивації. А книжковий клуб може стати чудовим способом навчитися читати, познайомитися з новими людьми та почути нові рекомендації.

А якщо вам подобається обговорювати те, що ви читаєте, це взагалі може стати ідеальним місцем для вас. До того ж так ви зможете глибше пізнати книгу, почути альтернативні тлумачення та роздуми людей, погодитися з їхніми думками або ж розпочати дискусію.

Зробіть своє середовище дружнім до читання

Може бути непросто зосередитися, якщо на задньому плані грає телевізор чи звучить гучна музика. Тож перед тим, як сідати за книгу, подбайте про те, щоб ви були вільні від відволікаючих факторів.

У теплу пору року ви можете виходити із книгою на вулицю, а взимку читати перед сном, щоб потім легше засинати. Та якщо вийти з гамірного середовища неможливо, ви можете використати навушники та слухати музику без слів, щоб краще зосередитися.