Перші побачення – це весело і, звісно, хвилююче, але також це досить незручно. Мета побачення полягає в тому, щоб порозумітися з людиною та помітити у ній щось особливе, але що, як ви не зможете знайти тему для розмови в перші хвилини побачення? Що ж, тоді ці ідеї вам допоможуть.

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Почніть з основ

Звісно, це може бути однією з найважчих речей на першому побаченні, та вам все ж потрібно з чогось почати, чи не так? Тож перед тим, як перевести розмову на більш цікаві теми, ви можете завчасно уникнути цієї незручної тиші та поговорити про те, як ви проводите свої дні, чи подобається вам погода та місце, де проходить побачення.

Ось кілька запитань, з яких ви можете почати:

В якому районі ти зараз живеш? Чи тобі там подобається?

Я хотіла би почути, як виглядає твій робочий день!

Мені дуже сподобався ресторан/магазин/парк/тощо, чи ти колись там бував?

Поговоріть про те, звідки ви

Коли ви ділитеся враженнями з дитинства з іншою людиною, це може зблизити вас і сприяти зміцненню зв'язків. Окрім того, це спосіб дізнатися більше один про одного. Незалежно від того, чи ваше середовище схоже чи ні, розмова про дитинство може відкрити чимало нових тем для розмови.

Наприклад, ви можете дізнатися, що ви дивилися однакові шоу, грали в ті ж відеоігри чи навіть їздили в однакові літні табори. Та все ж намагайтеся формулювати запитання творчо, щоб це не звучало, як анкета перепису населення.



На першому побаченні можна підтримувати жваву розмову / Фото Pexels

Абстрактні питання

Якщо сімейні справи та досвід дитинства – це не ті теми, які ви хочете піднімати на першому побаченні, тоді ви можете перейти до простих запитань, які допоможуть вам зрозуміти більше про особистість співрозмовника.

Не завжди може привести до цікавих дискусій про спільні інтереси, якості, цінності та вподобання.

Наприклад, ви можете поставити такі запитання:

Ти рання пташка чи сова?

Ти ідеаліст, песиміст чи реаліст?

Як виглядає твій ідеальний день?

Чим ти любиш займатися у вільний час?

Обговоріть улюблені фільми, серіали та книги

Це – завжди безпечна і приємна тема для розмови. Ви можете згадати серіали, які дивитеся прямо зараз, або ж ті, які тільки плануєте переглянути.

Навіть якщо ваші інтереси не зовсім співпадають, розмови про сюжет ваших улюблених книг допоможуть підтримати розмову, поки ви та ваш співрозмовник розкриваєте більше один про одного.

Ви також можете згадати про телешоу, які полюбляєте дивитися, і може виявитися, що хоч в одному пункті ваші вподобання сходяться.

Розкажіть про свої хобі

Перше побачення – це ідеальний час для того, щоб розповісти про свої захоплення та поділитися тим, що робить вас тими, ким ви є. Тож якщо ви полюбляєте гітару, займаєтеся йогою чи малюєте – згадайте про це.

Так ви не тільки розповідаєте цікаві факти про себе, але й прокладаєте дорогу до того, щоб людина також відкрилася вас.