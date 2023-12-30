Один з найкращих способів завести нових друзів, коли ви дорослі – це спільні інтереси та заняття. І у цій статті ви можете знайти кілька ідей, де можна знайти цікавих для вас людей.

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Книжкові клуби

Якщо ви любите читати, ви можете виявити, що книжковий клуб – це удове місце для знайомства з новими людьми. Тож для того, щоб знайти цікавий для вас клуб, ви можете сходити в одну з найближчих бібліотек чи звернутися до місцевих книгарень.

Не забудьте також перевірити сайти місцевих книжкових клубів та переглянути соцмережі, щоб знайти саме той, що підійде для вас найкраще.



В книжкових клубах можна знайти нових друзів / Фото Pexels

Заняття для дорослих

Існує чимало громадських центрів, бібліотек та шкіл, де проводять навчальні курси для дорослих людей. Тож якщо ви хочете вивчити якесь рукоділля чи навчитися малювати – не стримуйтеся і запишіться у місцевий клуб.

У таких місцях ви не тільки отримаєте нові і цікаві навички, але й зможете зустріти людей, які мають однакові із вашими захоплення. А спільні інтереси – це вже половина шляху до міцної і довгої дружби.

Батьківські групи

Якщо ви маєте дітей, можливо, варто налагодити зв'язок з іншими батьками. Існує чимало спільнот, де влаштовують ігрові клуби – діти можуть гратися, а батьки тим часом знайомляться та спілкуються.

Якщо ж ваші діти відвідують школу, ви можете подумати про волонтерство у різноманітних шкільних заходах. До того ж не забудьте вітатися з батьками інших дітей під час зустрічей.

Волонтерство

Якщо ви шукаєте людей з цінностями такими ж, як і у вас, волонтерство може стати ідеальним варіантом. Це ще не згадуючи про суспільну користь від цього заняття. Знайти різні волонтерські групи ви можете в інтернеті та соцмережах.

Соцмережі

Так, знайти нових друзів можна і у соціальних мережах. Ви можете переглянути профілі людей, які живуть у вашому районі, або друзів ваших друзів. З деякими з них ви можете обмінятися повідомленнями – особливо, якщо ви помітите, що ви поділяєте спільні інтереси.

Окрім того, в соцмережах існує чимало груп, які створені для спілкування людей із схожими інтересами. Там знайти цікавих для вас людей буде найпростіше.

Спортивні заняття та тренування

Цей спосіб знаходити друзів – це фактично два зайці одним ударом – по-перше, ви будете займатися фізичною активністю, яка є надзвичайно корисною для здоров'я, а по-друге – знайдете людей, яким також це цікаво.

Ви можете приєднатися до тижневих занять зумбою чи йогою, або ж взятися до командного спорту: баскетболу, волейболу чи тенісу.