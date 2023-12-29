Красиві та доглянуті нігті – це не лище запорука здоров’я, але й важливий аспект, який допомагає нам почувати себе впевненими.

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Турбуючись про власні нігті, вам буде корисно не лише взяти за звичку зволожувати їх, але й позбутися від шкідливих звичок. Прислухайтеся до порад у матеріалі, якщо у вас слабкі чи ламкі нігті.

Регулярно стрижіть та підпилюйте

Якщо ви не наносите на нігті гель-лак, тоді вам треба раз на два тижні їх стригти та підпилювати. Це знизить ймовірність їхньої ламкості.

Обирайте короткі нігті

Довгі нігті виглядають естетично й привабливо, але за ними набагато складніше доглядати. Щоб нігті були міцними й здоровими, рекомендовано надавати їм коротку довжину. А ще короткі нігті виглядають акуратніше.



Правила догляду за нігтями / Фото Pexels

Доглядайте за кутикулою

Ви повинні регулярно доглядати за кутикулою, однак обережно обрізайте шкірку навколо нігтя, оскільки порізи можуть привести до інфекцій. Щоб ваші нігті залишалися у відмінному стані, використовуйте олію для кутикули та наносьте її щодня, щоб зміцнити нігті та зберегти їх зволоженими.

Одягайте рукавиці, коли прибираєте

Коли ви миєте посуд чи підлогу або ж використовуєте хімічні спреї для прибирання – обов’язково одягайте рукавиці, щоб захистити руки. Гаряча вода чи побутова хімія можуть суттєво послабити нігті.

Вживайте їжу багату білком

Харчування також відіграє важливу роль у здоров’ї шкіри, волосся та нігтів. Вживайте яйця, рибу, горіхи та інші продукти, які багаті білком.