Об'ємні, блискучі кучері завжди додають образу святковості та краси, тож ви маєте шанс виглядати бездоганно, якщо навчитеся робити їх самостійно.

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Важливі правила перед завиванням локонів

Захищайте волосся

Перед будь-яким використанням гарячих інструментів, нанесіть на волосся термозахисний спрей, а тоді висушіть його.

Правильний інструмент

Бочки більшого розміру утворюють вільні локони, а менші - тугіші. Для волосся, яке важко завити - вибирайте барильця діаметром 2, 5 сантиметра і менше. Для більш пухких локонів виберіть інструмент від 3 до 5 сантиметрів.

Температурний режим

Для тонкого або пошкодженого волосся: мінімальний температурний режим

Для нормального, здорового волосся: середній температурний режим

Для густого волосся: високий температурний режим

Техніка нанесення лаку

Перед тим, як нанести лак, дайте волоссю охолонути і лише тоді розчешіть їх пальцями, щоб розділити й вкласти.

Як накрутити волосся випрямлячем

Почніть з брови. Візьміть пасмо волосся і затисніть його на рівні брів. Зробіть S-подібний рух рукою, щоб закрутити волосся та час від час відпускайте пасмо волосся рухаючись до низу.

Також можна затиснути випрямляч біля коріння, зробити рух закручування від обличчя та потягнути пристрій до низу, за прикладом ніби ви скручуєте стрічку ножицями.



Як правильно накрутити волосся випрямлячем / Фото Unsplash

Як накрутити волосся плойкою із затискачем

Зробіть поворот. Біля коріння пасма волосся довжиною затисніть щипці для завивки, потім оберніть пасма навколо плойки далеко від обличчя.

Утримуйте 10 секунд, відпустіть і дайте локону охолонути, потім повторіть те ж саме з пасмами, що залишилися.



Як правильно накрутити волосся плойкою / Фото Unsplash

Як накрутити волосся плойкою без затискача

Плойка, яка не має затискача, створює локони більш вільними та хвилястими. Спочатку одягніть термостійку рукавичку на руку, яка захистить від опіків.

Тримайте плойку вертикально, направивши кінець донизу. Візьміть пасмо волосся біля коріння і оберніть його навколо плойки від ширшої частини до вужчої.