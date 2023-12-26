Ви могли й не знати, але волосся – це тканина в організмі людини, яка росте найшвидше. На місяць волосся може вирости від 0,5 до 1,7 сантиметра.

До теми Як доглядати за волоссям в зимову пору року: основні правила, які треба знати

Випадіння волосся – це також нормальний процес, однак якщо внести деякі зміни до свого щоденного догляду з ним, то можна досягнути прискорення росту волосся. Тож що саме треба робити, щоб змусити волосся швидше рости – читайте далі.

Стрижіть кінчики

Це може здатися нелогічним, але щоб ваше волосся було здоровим та швидше росло – його треба підстригати. Стрижка позбавляє волосся від ламкості, а ламкі кінчики призводять до втрати волосся. Тому чим швидше ви позбавитеся від посічених кінчиків, тим буде краще для вашого волосся.

Правильно харчуйтеся

Довге та здорове волосся залежить не лише від засобів догляду. Харчувати його також треба зсередини. Щоб стимулювати ріст волосся вживайте продукти багаті на білок (риба, горіхи, боби, цільнозернові продукти).



Важливі секрети, які допоможуть відростити волосся / Фото з інстаграму Леоні Ганне

Менше використовуйте шампунь

Мийте волосся шампунем 2-3 рази на тиждень, а також наносьте кондиціонер, маску та засіб для легкого розчісування. Один раз на тиждень наносьте на волосся маску від коренів до кінчиків. Щоденне миття волосся може погано впливати на їхній стан.

Уникайте термічної укладки

Постарайтеся не користуватися кожного разу феном для сушіння волосся або хоча б вмикати низьку температуру та користуватися термозахисним засобом. Інакше ви ризикуєте пошкодити волосся, а це призведе до ламкості.



Важливі секрети, які допоможуть відростити волосся / Фото з інстаграму Леоні Ганне

Розчісуйте волосся

Перед сном розчісуйте волосся. Така звичка корисна для загального здоров’я волосся та шкіри голови.

Не користуйтеся гарячою водою

Під час миття волосся використовуйте літню температуру води. Дуже гарячий потік води може погано вплинути на шкіру голови та волосся загалом.