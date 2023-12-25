Волосся взимку страждає від перепаду температур, стає тьмяним та ламким, тому за ним потрібен особливий догляд, щоб вберегти його в морозну та вітряну погоду.
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Чому зимова погода погано впливає на волосся
Тепла температура в квартирі та холодна на вулиці – найбільший волог волосся. Перепад температури збільшує ламкість пасм та порушує живлення волосяних фолікулів. Це призводить до уповільнення росту волосся.
Надмірна вологість спричиняє пухнастість пасм, а через носіння шапки шкіра голови швидше жирніє, а волосся електризується.
Як запобігти пошкодженню волосся
Головний убір з натуральним складом не буде електризувати волосся. Здебільшого це стається через синтетику.
Вологість повітря вдома має бути приблизно 50%, тому слідкуйте за тим, щоб в кімнаті не було сухо. Не забувайте про водний баланс. Навіть в зимову пору вам треба пити достатню кількість води.
Робіть масаж шкіри голови спеціальною щіткою або руками. Не забувайте про своє харчування. Споживайте білки та не забувайте про вітаміни.
З чого має складатися зимовий догляд за волоссям
Взимку дуже важливо живити та зволожувати волосся. Використовуйте ці види догляду, щоб волосся було слухняним:
- шампунь;
- кондиціонер;
- термозахист;
- зволожувальну маску раз на тиждень;
- незмивний догляд – крем або олійку із живильними властивостями.
Що не можна робити з волоссям взимку
Не нехтуйте головним убором в холодну пору року. Не виходьте на вулицю з вологим волоссям – це не лише шкідливо для пасм, але й небезпечно для голови.
Не забувайте про маски, які живлять наше волосся, в зимову пору вони необхідні для підтримки здоров’я волосся.
Постарайтеся не сушити волосся за високої температури та не переобтяжуйте волосся стайлінговими засобами.