Будемо відверті, але ідеально вкласти волосся феном – завдання не просте. Так, висушити його зможе кожна, але щоб надати об’єму та створити легкі локони – знадобляться певні вміння.

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Стилісти у салоні створюють укладку за лічені хвилини завдяки гребінцю та фену, та якщо постаратися, ви зможете самостійно в домашніх умовах досягнути аналогічного ефекту. Кілька секретів щодо створення ідеальної укладки вдома розповів перукар Адам Рід.

5 кроків ідеальної укладки вдома

Спрей для об’єму

Щоб досягнути салонного ефекту, перед тим як сушити волосся – нанесіть на корені спрей, який допоможе надати максимального об’єму.

Термозахист

Наносьте термозахист на волосся кожного разу перед сушінням феном. Термостійким засобом ви захистите волосся від гарячого повітря, яке завдає шкоди волоссю.

Перукар Адам Рід каже, що якщо не використовувати термозахист, то волосся після тривалого сушіння стане ламким та посіченим.

Кругла щітка

Цей етап вважається найскладнішим. Переконайтеся, що ваше волосся практично сухе. Адам Рід зазначає, що волосся має бути висушеним на 85%.

Тоді візьміть круглу щітку та проводьте нею по всій довжині. Почніть від коренів та йдіть до низу, здійснюючи однакові рухи з феном.

Тримати фен в одному місці неправильно. Насадка з повітрям завжди має йти за щіткою та повертатися в напрямок її руху. Зробіть до кожного пасма однакові рухи по кілька разів, поки волосся повністю не стане сухим.

Адаптація температури

Вирішальне значення має адаптування температури фена. Перукар радить завжди сушити при середній температурі, а потім кожне пасмо просушувати прохолодним струменем повітря. Цей крок важливий, адже холодне повітря закриває кутикулу волосся, а це надає блиску.

Лак для волосся

Щоб завершити зачіску і створити гладке блискуче покриття, скористатися лаком для волосся.

"Ніколи не наносите лак для волосся прямо на волосся! Нанесіть на руки і акуратно притисніть продукт долонями до коріння. Почніть з проділу і поступово розгладжуйте волосся, щоб пригладити пасма і надати укладці феном ідеального салонного ефекту", – додав перукар Адам Рід.