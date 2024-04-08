Де посадити баклажани: ось місце, на якому вони дадуть найкращий врожай

Після висадки в ґрунт баклажани потребують особливо уважного догляду: поливу, просапування та підживлення. Але перед тим потрібно правильно обрати ділянку для посадки овочів.

В квітні ви вже мали би мати пророщену розсаду баклажанів, адже фахівці-городники радять сіяти насіння вдома з кінця лютого до середини березня. А ось щоб вирахувати ідеальний час та місце для посадки баклажанів у відкритий ґрунт, потрібно знати кілька секретів.

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Що не можна садити біля баклажанів

Перше правило, яке ви маєте запам'ятати: ніколи не садіть баклажани біля помідорів. Річ у тому, що їх атакують однакові шкідники, і це буде погане сусідство для обох культур. Також не можна садити цю рослину і біля картоплі: колорадський жук понищить урожай і баклажанів, і бульби.

Втім, можна посадити поряд болгарський перець – та в такому випадку обов'язково потрібно дотримуватися дистанції, не меншої, ніж 80 – 90 сантиметрів.

Що добре росте біля баклажанів

Якщо ж ви підберете для баклажанів хороших сусідів, тоді не забариться і хороший урожай. Окрім того, так ви зможете уникнути навали шкідників, і ваші рослини не постраждають від надокучливих комах.

Чорнобривці. Ви могли про це не знати, та садити чорнобривці не в саду, а на городі – це хороша ідея, адже ці квіти своїм запахом можуть відлякати багато шкідливих комах, що шкодять баклажанам. Окрім того, їхній цвіт привабить інших комах, корисних – і вже вони допоможуть знищити попелицю.

Ви могли про це не знати, та садити чорнобривці не в саду, а на городі – це хороша ідея, адже ці квіти своїм запахом можуть відлякати багато шкідливих комах, що шкодять баклажанам. Окрім того, їхній цвіт привабить інших комах, корисних – і вже вони допоможуть знищити попелицю. Кущова квасоля . Ця рослина стане чудовим захисним бар'єром для баклажанів та вбереже їх від колорадського жука.

. Ця рослина стане чудовим захисним бар'єром для баклажанів та вбереже їх від колорадського жука. Кріп . Ця зелень також корисна у боротьбі із шкідниками та матиме чимало переваг і для баклажанів. Цвіт кропу буде відлякувати паразитичних ос та інших шкідливих комах.

. Ця зелень також корисна у боротьбі із шкідниками та матиме чимало переваг і для баклажанів. Цвіт кропу буде відлякувати паразитичних ос та інших шкідливих комах. Шпинат . Ця зелень не тільки чудово смакує, але може принести користь і безпосередньо на городі. Особливо корисно буде посадити його біля баклажанів, адже він також може захищати його від шкідників.

. Ця зелень не тільки чудово смакує, але може принести користь і безпосередньо на городі. Особливо корисно буде посадити його біля баклажанів, адже він також може захищати його від шкідників. М'ята. Ця рослина може відлякувати бліх, попелиць та інших шкідливих комах. До того ж цвіт м'яти також приваблює комах запилювачів.



Для баклажанів потрібно підібрати правильних сусідів / Фото Pexels

Коли найкращий час для посадки баклажанів

Перед тим, як висаджувати розсаду у ґрунт або теплицю, вам потрібно зачекати 60 днів від того часу, коли ви її посіяли. Також найкраще додати до цього терміну ще десять днів – адже саме стільки часу насінню потрібно для того, щоб гарно прорости. Якщо ви плануєте висаджувати баклажани на город, це потрібно зробити до 10 травня.

Для адаптації розсади вам також потрібно поступово зменшувати частоту поливу. Якщо на вулиці вже стає тепліше, ви можете виносити розсаду на вулицю на кілька годин, аби загартувати її.