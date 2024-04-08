В апреле вы уже должны были бы иметь пророщенную рассаду баклажанов, ведь специалисты-огородники советуют сеять семена дома с конца февраля до середины марта. А вот чтобы вычислить идеальное время и место для посадки баклажанов в открытый грунт, нужно знать несколько секретов.

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Что нельзя сажать возле баклажанов

Первое правило, которое вы должны запомнить: никогда не сажайте баклажаны возле помидоров. Дело в том, что их атакуют одинаковые вредители, и это будет плохое соседство для обеих культур. Также нельзя сажать это растение и возле картофеля: колорадский жук уничтожит урожай и баклажанов, и клубни.

Впрочем, можно посадить рядом болгарский перец – но в таком случае обязательно нужно соблюдать дистанцию, не меньшей, чем 80 – 90 сантиметров.

Что хорошо растет возле баклажанов

Если же вы подберете для баклажанов хороших соседей, тогда не заставит себя ждать и хороший урожай. Кроме того, так вы сможете избежать нашествия вредителей, и ваши растения не пострадают от надоедливых насекомых.

Бархатцы. Вы могли об этом не знать, и сажать бархатцы не в саду, а на огороде – это хорошая идея, ведь эти цветы своим запахом могут отпугнуть много вредных насекомых, что вредят баклажанам. Кроме того, их цвет привлечет других насекомых, полезных – и уже они помогут уничтожить тлю.

Вы могли об этом не знать, и сажать бархатцы не в саду, а на огороде – это хорошая идея, ведь эти цветы своим запахом могут отпугнуть много вредных насекомых, что вредят баклажанам. Кроме того, их цвет привлечет других насекомых, полезных – и уже они помогут уничтожить тлю. Кустовая фасоль . Это растение станет прекрасным защитным барьером для баклажанов и убережет их от колорадского жука.

. Это растение станет прекрасным защитным барьером для баклажанов и убережет их от колорадского жука. Укроп . Эта зелень также полезна в борьбе с вредителями и будет иметь немало преимуществ и для баклажанов. Цвет укропа будет отпугивать паразитических ос и других вредных насекомых.

. Эта зелень также полезна в борьбе с вредителями и будет иметь немало преимуществ и для баклажанов. Цвет укропа будет отпугивать паразитических ос и других вредных насекомых. Шпинат . Эта зелень не только прекрасно подходит, но может принести пользу и непосредственно на огороде. Особенно полезно будет посадить его возле баклажанов, ведь он также может защищать его от вредителей.

. Эта зелень не только прекрасно подходит, но может принести пользу и непосредственно на огороде. Особенно полезно будет посадить его возле баклажанов, ведь он также может защищать его от вредителей. Мята. Это растение может отпугивать блох, тлей и других вредных насекомых. К тому же цвет мяты также привлекает насекомых опылителей.



Для баклажанов нужно подобрать правильных соседей / Фото Pexels

Когда лучшее время для посадки баклажанов

Перед тем, как высаживать рассаду в грунт или теплицу, вам нужно подождать 60 дней от того времени, когда вы ее посеяли. Также лучше всего добавить к этому сроку еще десять дней – ведь именно столько времени семенам нужно для того, чтобы хорошо прорасти. Если вы планируете высаживать баклажаны на огород, это нужно сделать до 10 мая.

Для адаптации рассады вам также нужно постепенно уменьшать частоту полива. Если на улице уже становится теплее, вы можете выносить рассаду на улицу на несколько часов, чтобы закалить ее.