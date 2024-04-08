Если вы хотите посадить на огороде немало растений, и при этом не имеете очень много земли, их можно сажать рядом. Такой подход может принести больше пользы, чем вы себе представляете: прежде всего, растения будут помогать друг другу бороться с болезнями и вредителями – конечно, при условии, что вы правильно подберете соседей.

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Что нужно посадить рядом с капустой

Для того, чтобы организовать соседство наилучшим образом, очень важно понимать, можно ли, например, сажать рядом с капустой перец или другие культуры, которые чаще всего появляются на огородных участках украинцев.

И опытные огородники поделились перечнем нескольких лучших растений, которые должны занять грядки между или рядом с капустой.

Укроп . Это растение будет полезно тем, что может защитить капусту от гусениц, а также подарит вашим кочанам необычный, но приятный привкус.

. Это растение будет полезно тем, что может защитить капусту от гусениц, а также подарит вашим кочанам необычный, но приятный привкус. Свекла . Если вы сомневаетесь, где ее посадить, выберите грядку рядом с капустой, ведь эти две культуры могут поддерживать и питать друг друга на биохимическом уровне.

. Если вы сомневаетесь, где ее посадить, выберите грядку рядом с капустой, ведь эти две культуры могут поддерживать и питать друг друга на биохимическом уровне. Сельдерей. Это растение может отпугивать крестоцветных блошек, которые часто атакуют капусту и могут уменьшить ваш урожай.

Это растение может отпугивать крестоцветных блошек, которые часто атакуют капусту и могут уменьшить ваш урожай. Мята и полынь. Сильный запах этих двух растений будет отпугивать различных насекомых, и они не смогут испортить вашу капусту.

Полезно рядом с капустой посадить и бархатцы – они могут и визуально улучшить вид ваших грядок, а также дадут и более практический эффект – будут отпугивать вредителей, а именно моль, бабочек, медведок и тлей. Могут бархатцы защитить капусту и от нематоды и грибка.

Впрочем, садоводы не советуют сажать рядом с капустой лук, ведь такие растения будут не слишком хорошими соседями. Эти две культуры имеют разные режимы полива и методы ухода, поэтому рядом они не смогут хорошо и быстро развиваться.



Капусту нужно сажать в правильномном соседстве / Фото Pexels

Можно ли сажать возле капусты помидоры?

Перед посадкой вам стоит учесть то, что и капусту, и помидоры поражают одинаковые вредители, поэтому такое соседство будет не лучшим. Огородники не рекомендуют высаживать их на одной грядке – даже в случае, если вы чередуете сезоны. Овощи будут плохо чувствовать себя в открытом грунте рядом друг с другом.

Единственное исключение – это посадка этих двух культур рядом в теплице. Но даже тогда вам стоит позаботиться о том, чтобы между ними была мембрана из пленки.

Зато рядом с капустой можно также смело посадить рядом с капустой кабачки и горох.