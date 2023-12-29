Найчастіше ми звикли тримати вазонки на підвіконнях біля вікна. Втім орхідея дуже красива рослина, тому часто стоїть просто в кімнаті. Якщо хочете, щоб вона добре росла, її треба переставити ближче до вікна.

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Орхідея – тендітна рослина і для того, щоб вона добре росла їй потрібне місце, яке відповідає її природньому середовищу. Експерти радять тримати орхідеї на вікнах в квартирі, щоб вони мали змогу отримати якомога більшу кількість світла. Особливо це важливим є під час фази цвітінння.

Вікна, що виходять на схід і південь – ідеальне місце для рослини. Достатня кількість світла допоможе орхідеї перезимувати.



Поради за доглядом орхідеї взимку / Фото Pexels

Щоб рослина процвітала їй необхідний високий рівень освітленості, правильна температура та вологість. Тримайте рослину подалі від протягу, кондиціонера та батарей.

У зимовий період поливайте орхідею один раз в 1,5 тижні. Уважно слідкуйте за тим, щоб орхідея не піддалася переохолодженню.

Це може статися через те, що підвіконня є прохолодним місцем, а тому зайва волога буде мати низьку температуру і коріння постійно будуть насичувати холодну воду, що в результаті приведе до їх переохолодження. Також це може призвести до грибкових чи бактеріальних захворювань. Тому, якщо на вулиці сильні морози, рослину краще на деякий час відкласти з підвіконня.