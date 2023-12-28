Звісно, немає поганого часу, щоб відкоркувати пляшечку шампанського, та з наближенням Нового року зростає і кількість пляшок, які доводиться відкривати. Та чи точно ви робите це правильно? І тут мовиться не тільки про бризки і втрачений напій; якщо відкривати шампанське необережно, можна навіть когось поранити через великий тиск всередині пляшки і швидкість, з якою вилітає корок.

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Переконайтеся, що пляшка охолоджена

Перед тим, як відкривати шампанське чи ігристе, переконайтеся, що пляшка і справді холодна. Якщо це не так, це може призвести до того, що корок через тиск дуже швидко вивільниться. У такому випадку ви отримаєте і гейзер з алкоголю, і небезпечний снаряд з корка.

А для того, щоб швидко охолодити шампанське, вам потрібно змішати 50% льоду та 50% води у відерці для алкоголю та поставити у нього шампанське. Так пляшку буде охоплювати холод, і вона дуже швидко стане такої температури, як вам потрібно.

Використовуйте винний ключ, щоб зрізати фольгу

Попри те, що ігристі вина зазвичай мають вкладку, що допомагає відкоркувати пляшку, у більшості випадків вона не проходить через усе горлечко, і на ньому зрештою залишиться безлад із фольги.

Якщо ж ви зріжете фольгу спеціальним пристроєм, це залишить рівний і охайний слід, і вам буде зручніше тримати пляшку до кінця процесу її відкриття.

Використовуйте серветку або рушник

Якщо ваша пляшка стояла у крижаній воді, чи на ній утворився конденсат, спершу вам потрібно її протерти. Потім серветку чи рушник складіть та покладіть на дротяну клітку та корок. Це створить додатковий захід безпеки, який може запобігти вильоту пробки та дасть вам додаткове зчеплення.

Розкручуйте дріт проти годинникової стрілки

Найкраще тримати пляшку під кутом у 45 градусів, і обов'язково не направляйте її ні на кого з гостей! Розкрутіть дріт шість разів, а потім зніміть його з пляшки. Під час цього притримуйте корок, щоб він не вислизнув передчасно.



Розкручувати дріт на пляшці потрібно обережно / Фото Pexels

Крутіть пляшку, а не корок

Це – принципова порада, яка допоможе вам відкоркувати шампанське без втрат. Починайте обережно обертати пляшку та тиснути на корок. Якщо ж ви будете крутити саме корок, він може зламатися всередині пляшки, і відкрити її буде набагато складніше.

Почніть повільно відтягувати корок від пляшки

Після того, як пляшка почне вільно крутитися навколо корка, вам потрібно буде легко потягти за нього, проте все ще міцно тримати. Робіть це до тих пір, поки тиск не почне виштовхувати пробку природним шляхом.

Як тільки ви відчуєте, що корок рухається вже сам, обережно натисніть на нього, щоб він не вивільнився передчасно.