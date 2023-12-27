Для любителів базиліка у стравах чи як елемент прикраси є чудова новина. Ви без проблем можете мати цю ароматну зелень будь-коли, незалежно від пори року. Погодьтеся, що сушений базилік ніяк не зрівняється зі свіжим.

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Щоб цікаво провести зимове дозвілля та зайнятися для себе чимось цікавим рекомендуємо посадити базилік. Спочатку вам треба обрати насіння. Насправді його видів є дуже багато. Всі вони чудово ростуть і в землі, і в контейнерах. Є дженовезький, солодкий, тайський чи лимонний базилік. З їхніми відмінностями вам допоможуть розібратися в магазинах в яких вони продаються.

Посадка базиліка

Підготуйте вологий свіжий ґрунт в горщиках та засипте кілька насінин базиліка. Тоді накрийте шаром ґрунту та щільно притисніть. Після цього трішки підлий та накрийте поліетиленовою плівкою, щоб утримати вологу. Поставте горщики у тепле місце, найкраще біля вікна.



Ви можете насолоджуватися базиліком увесь рік / Фото Pexels

Догляд за базиліком

Світло

Базилік потребує якомога більше сонячного світла. Поставте горщик на підвіконні на кухні, щоб нічого не загороджувало вікна.

Вода

Рослина любить вологе середовище, тому вам необхідно стежити за їх зволоженням. Намагайтеся поливати ґрунт невеликою кількістю води приблизно раз на тиждень. Робіть це вранці, оскільки коріння базиліка погано почуваються, якщо вони вологі на ніч.

Втім поливати таким способом варто лише тоді, коли базилік проросте. До цього моменту обприскуйте верхній шар ґрунту допоки не побачите перші листочки.

Обрізка та збір врожаю

Виробіть звичку регулярно обрізати листочки базиліка, коли вони виростуть. Це збільшить їхній подальший ріст. Завжди обрізайте лисочки зверзу до низу.

Як швидко виросте базилік?

Базилік росте дуже швидко. Щоб він проріс потрібно 10 днів, а готовий врожай можете чекати вже за місяць. Втім зверніть увагу, що базилік - однорічна рослина і її необхідно пересаджувати.