Зима – це дуже цікава пора року, яка супроводжується і радістю та щастям, і втомою та пригніченими настроями. З одного боку, на зиму припадає чимало свят, з іншого ж – щойно вони закінчуються, настає суцільна похмурість і сум. Тож для того, щоб розважити себе, ви можете спробувати кілька нових цікавих хобі, про які розповідає 24 Канал.

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Зв'яжіть собі шарф чи рукавиці

В'язання та інше рукоділля – це чудовий спосіб відпочити, зайняти руки та в результаті навіть створити щось чудове. Не бійтеся експериментувати та використовуйте яскраві кольори і цікаві візерунки.

А якщо ви новачок – ви можете знайти кілька відео, щоб зрозуміти, як працювати гачком чи спицями. Це чудове заняття для днів, коли погода на вулиці погана, і потрібно залишатися вдома. До того ж ви можете навіть зв'язати подарунки для своїх друзів і рідних!

Попрацюйте над величезними пазлами

Пазли – це чудовий спосіб провести час зі своєю родиною та друзями. Окрім того, вони змусять вас думати креативно та незвично, оцінювати маленькі шматочки, щоб побачити більшу картину. І важко описати задоволення, коли ви закінчуєте величезну головоломку!

Для того, щоб кинути собі справжній виклик, ви можете придбати пазли на 500, або й на 1000 частинок. Звісно, вам навряд чи вдасться закінчити їх за один день, та ви точно отримаєте нові цікаві спогади. А зібрану картину можна склеїти та повішати на стіну, щоб вона постійно нагадувала вам про це досягнення.



Збирати пазли може бути дуже цікаво / Фото Pexels

Змайструйте будиночок з імбирного печива

Пряничний будинок – це зовсім необов'язковий, але все ж приємний атрибут Різдва. Тож для того, щоб повправлятися в кулінарному та навіть архітектурному мистецтві, ви можете спробувати зібрати справжній їстівний палац.

Якщо ви новачок у випічці, ви можете придбати вже заздалегідь зібрані набори, та якщо почуваєтеся впевнено, можете навіть випекти коржі потрібної форми самостійно.

Навчіться мистецтву каліграфії

Звісно, користі від цього хобі буде небагато, особливо враховуючи те, наскільки мало зараз доводиться писати від руки. Та це справді може бути дуже корисним заняттям для вашої дрібної моторики.

До того ж як приємно буде підписати святкову листівку закрученим красивим шрифтом, зробленим самостійно і від руки.

Почніть вивчати нову мову

Якщо ж ви прихильний практичних хобі, які зможете застосувати у повсякденному житті чи у кар'єрному розвитку, тоді ви можете спробувати вивчити нову мову. Це може бути англійська, іспанська, італійська чи будь-яка інша, яка здається вам цікавою!

І для цього вам не потрібна навіть компанія чи фінансові вкладення – ви можете знайти безкоштовні відеоуроки на YouTube та отримати основні знання, не покидаючи своєї теплої квартири!