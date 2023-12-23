Простий спосіб показати себе якомога краще на співбесіді – це додати кілька простих фраз під час розмови. Тож дізнайтеся заздалегідь про те, що варто говорити.

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Я знаю, чим займається компанія

Одна з найкращих речей, які ви можете сказати на співбесіді – це показати, що ви знаєте, чим займається компанія, в якій ви хочете працювати. Виконайте невелике "домашнє завдання" перед тим, як приходити на інтерв'ю та перегляньте сайт компанії і знайдіть інформацію про продукти та послуги. Також ви можете пошукати останні новини про цю вакансію та компанію.

Не забудьте повідомити всі ці знання потенційному роботодавцю. Також поясніть, що ваші навички та досвід ідеально підходять для цієї роботи.

Я гнучкий

Робоче середовище зараз постійно змінюється, тож потенційні роботодавці завжди шукають кандидатів, які відкриті до змін та можуть швидко адаптуватися.

Тож варто показати, що ви можете використовувати багать завдань водночас та навчатися новим речам і здобувати цінні навички.

Я енергійний і маю позитивний настрій

Роботодавці також шукають і кандидатів, які мають оптимістичну позицію щодо роботи та хороший настрій. Таке ставлення є заразним та дуже сильно впливає на моральний дух усієї компанії. Тож під час співбесіди намагайтеся випромінювати хороший настрій.



Компанії шукають позитивних кандидатів / Фото Pexels

У мене великий досвід

Саме це – ваш час засяяти. Згадайте про усі попередні посадові обов'язки, які ви виконували, що стосуються безпосередньо вашої нової роботи. Якщо ж це була керівна посада, постійно підкреслюйте, що ви також відповідали за нагляд, навчання та розвиток інших співробітників.

Ви також можете поділитися конкретними прикладати того, як вам вдавалося підвищувати продуктивність та мотивацію працівників та підлеглих.

Я командний гравець

Можливо, ви пам'ятаєте, що в школі було дуже важливо вміти працювати в команді? Що ж, ринок праці не дуже сильно відрізняється. Компанії найчастіше шукають працівників, які вміють добре ладнати з колегами та співпрацювати з ними.