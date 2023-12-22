Якщо ви думаєте, що відпочиваєте після роботи переглядаючи відеоролики в тік тоці чи дивлячись телевізор – ви помиляєтеся. Якісний відпочинок виглядає зовсім не так.

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Щоб провести різдвяні свята в затишку та комфорті та почати тиждень з новими силами – ділимося з вами кількома важливими порадами, як правильно організувати свій час під час відпочинку. Про них розповів кандидат медичних наук Андрій Беловешкін.

Паузи перед остаточним відпочинком

Невеличкі перерви дозволять вам довше пропрацювати без виснаження, а це означає, що вам не доведеться потім відпрацьовувати. Варіант працювати аж до виснаження є не зовсім правильним, адже потім вам буде важко переключитися на відпочинок та розслабитися.

Плануйте вихідний

Спонтанність – це цікаво, але ще краще буде, якщо ви заздалегідь заплануєте, як проведете вихідні. Впродовж тижня записуйте, що хочете зробити під час відпочинку, куди піти та з ким зустрітися. Це дозволить вам розпочати вихідні без стресу.



Записуйте плани на вихідні в блокнот / Фото Pinterest

Змініть обставновку

Працювати та відпочивати в одному й тому ж місці – не зовсім хороша ідея. Перемістіться з однієї кімнати в іншу або ж поїдьте в місце, яке не викликає асоціацій з роботою чи турботами.

Повноцінний відпочинок замість "напівроботи"

Правило "трохи попрацюю" і "трохи відпочину" не зовсім працює, адже подумки під час роботи ви будете чекати часу, щоб відпочити і навпаки. Краще повністю зануритися у роботу, а тоді увесь інший час відпочивати.

Спонтанність

Чудово перезавантажує будь-який відступ від рутини. Знайдіть цікаву виставу на вихідних чи подумайте про новий заклад в якому ще не були. Це допоможе змінити фокус та розвантажитися.

Активний відпочинок

Пасивний відпочинок перед телевізором та лежання на дивані є неефективними. А от прогулянка в зимовому парку, катання на коньках чи лижах дасть вам правильний заряд для отримання дофаміну.