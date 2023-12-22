Ви й не уявляєте, скільки людей щороку отримують небажані подарунки. У Британії ця цифра, наприклад, досягає майже 60 мільйонів. І погодьтеся: обрати вдалий подарунок часами справді дуже складно. А створення різдвяного списку бажань може дуже спростити життя вашим друзям та родичам і зрештою буде приємним і для вас.

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Почніть заздалегідь

Складати список бажань потрібно зрання, і причини для цього дві. По-перше, це дає вам можливість справді подумати над якісними ідеями для подарунка замість того, щоб писати те, що першим приходить вам в голову. По-друге, це дає вашим близьким більше часу для покупок, а це дуже важливо, якщо вони хочуть закінчити їх не у переддень свята.

Розгляньте можливість скласти такий список ще наприкінці літа. Так, це може здатися надмірним, проте це дасть вам змогу поступово наповнювати його, як тільки якась ідея приходить вам у голову. Окрім того, є у цьому ще один плюс: це завадить вам витрачати гроші на ті речі, які ваші близькі могли би подарувати вам на Різдво.

Подумайте про бажання

Так, ця порада може здатися вам аж надто очевидною, проте багато людей так зайняті думками про те, які речі їм потрібні, що забувають внести у список справжні бажання.

Тож виділіть час для того, щоб подумати про речі, які ви хочете, але не купили би собі самі. Це може бути техніка, спортивний інвентар, нові фарби чи модний мольберт – усе, що допоможе вам втілити ваші мрії.



У списку бажань варто розмістити багато ідей для подарунків / Фото Pexels

Згадайте і про потреби

Звісно, чудово просити про виконання бажань, але також немає нічого поганого і в тому, щоб хотіти практичний подарунок. Якщо ваша улюблена пара джинсів стерлася, ви можете внести у список бажань такі самі. Чи, можливо, вам потрібні деякі кухонні прилади? Тоді сміливо додавайте їх до списку!

Подумайте про досвід

Не всі подарунки мають бути фізичними. Якщо ви цінуєте пам'ятні моменти більше, ніж речі, тоді варто додати до списку бажань квитки, подарункові сертифікати чи перепустки на різноманітні заходи.

Розгляньте бюджет

Дуже легко створити список бажань і забути про вартість тих чи інших речей. Та вам потрібно заздалегідь подбати про те, щоб у вашому списку були як дорогі, так і більш бюджетні ідеї для подарунків – адже не всі ваші знайомі можуть дозволити собі витратити однакову суму на подарунки.