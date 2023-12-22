Туш для вій – це саме те, що потрібно для завершення ідеального макіяжу. Та з цим елементом косметики може виникати дуже багато проблем – то вона надто густа, то злипається шматочками, а іноді і взагалі засихає.

На щастя, цю проблему можна швидко вирішити, якщо тільки знати, як саме.

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Занурте у гарячу воду

Один з найкращих прийомів, який і справді може спрацювати – це занурити тюбик туші у склянку із гарячою водою. Це допоможе і розчинити набридливі грудки косметики, і зробить суміш знову рідкою.

Все, що вам потрібно для цього зробити – це наповнити склянку теплою чи гарячою водою і потримати у ній тюбик туші протягом кількох хвилин. Потім дістаньте його, і ви помітите, що косметика повернулася до ідеального стану!

Використайте розчин для лінз

Якщо вам потрібно розчинити і відновити фактично будь-яку косметику – будь-то лак для нігтів, рідка губна помада чи ж туш для вій, розчин для лінз підійде ідеально.

За своєю природою він є сольовий, тож зможе легко розрідити суху туш та дати їй нове життя. Окрім того, розчини для лінз призначені для того, щоб зберігати контактні лінзи свіжими та безпечними, тож ви можете не турбуватися про те, щоб додавати його до туші.

Щоб розрідити туш, вам потрібно додати всередину тюбика всього 3 – 4 краплі розчину та закрити кришку. Після цього потріть його між долонями протягом кількох хвилин, щоб зігріти, і це має допомогти.



Розчин для лінз може відновити суху туш / Фото Pexels

Натуральні олії

Якщо ви все ще шукаєте засоби для реанімації сухої туші, ви можете спробувати також живильні натуральні олії. Тут згодиться і рицинова, і кокосова або ж оливкова олії – усі вони цілком безпечні для шкіри та нададуть вашим віям здорового вигляду.

Тож для того, щоб повернути туш до початкового стану, вам потрібно підігріти кілька крапель будь-якої олії на ваш вибір та за допомогою ложки чи піпетки додати до тюбика і закрити флакон.

Розітріть його між долонями та добре струсіть. Зачекайте кілька хвилин, поки суміш охолоне, і після цього вже можна наносити суміш на вії.

Використайте вазелін

І у випадку, коли туш закінчується, і коли вона просто засохла, вазелін може врятувати ситуацію. Все, що потрібно зробити – це додати трохи вазеліну до пляшечки з тушшю та добре струсити її протягом кількох хвилин. Готово!

Додайте алое

Гель алое вера не дарма такий популярний. Використання його не тільки допоможе позбутися грудочок у туші, але й забезпечить потужне живлення для ваших вій. Ще одна перевага – цей гель точно не містить жодних хімічних речовин та шкідливих розчинників, тож ідеально підійде для відновлення сухої косметики.