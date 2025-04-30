Вальпургієва ніч кожного року настає в ніч з 30 квітня на 1 травня, пише 24 Канал. Свою назву свято отримало від святої Вальпурги, яка була відома своїми благочестивими діяннями. Втім, свято має язичницьке коріння й в народі називається відьомським днем.

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Які забобони пов’язані з Вальпургієвою ніччю

У цю ніч горять вогні та свічки, які вважаються особливо магічними. Кажуть, що вогні в цей час мають силу відштовхувати злих духів й приноси захист від негативної енергетики.

Також існують водні обряди. Вальпургієва ніч вважалася часом для проведення різних обрядів з водою, до прикладу, обмивали руки та обличчя з річок. Вірили, що це очищує та освячує.



Заборонені речі у Вальпургієву ніч / Фото Pexels

Окрім того, вірять, що трави й квіти у Вальпургієву ніч мають особливу магічну силу. У цей час збирають майоран, базилік чи полин, які вважалися дуже потужними. А ще на деревах вішають стрічки й обереги, які можуть принести успіх, захист та добробут.

Що не можна робити у Вальпургієву ніч

Заборонено у Вальпургієву ніч носити речі чорного кольору. Кажуть, що якщо людина буде одягнена в темний відтінок, то це призведе до нещастя чи великої сварки. Повір’я також свідчать й про те, що такі речі принаджують злих духів.

До речі, ми вже розповідали, які рослини можна посадити на кладовищі у травні. Під час вибору варто враховувати, аби вони були невибагливі та добре росли без поливу навіть тривалий час.

Не можна приносити в будинок бузок, особливо в той момент, коли є хтось хворий, оскільки запах бузку в цю ніч заманює душі на той світ.

Ні в якому разі не можна у Вальпургієву ніч злитися чи сваритися, оскільки негатив у вчинках притягає нечисть до людини.