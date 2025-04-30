Вальпургиева ночь ежегодно наступает в ночь с 30 апреля на 1 мая, пишет 24 Канал. Свое название праздник получил от святой Вальпурги, которая была известна своими благочестивыми деяниями. Впрочем, праздник имеет языческие корни и в народе называется ведьминским днем.

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Какие суеверия связаны с Вальпургиевой ночью

В эту ночь горят огни и свечи, которые считаются особенно магическими. Говорят, что огни в это время имеют силу отталкивать злых духов и приносить защиту от негативной энергетики.

Также существуют водные обряды. Вальпургиева ночь считалась временем для проведения различных обрядов с водой, к примеру, обмывали руки и лицо из рек. Верили, что это очищает и освящает.



Запрещенные вещи в Вальпургиеву ночь / Фото Pexels

Кроме того, верят, что травы и цветы в Вальпургиеву ночь имеют особую магическую силу. В это время собирают майоран, базилик или полынь, которые считались очень мощными. А еще на деревьях вешают ленты и обереги, которые могут принести успех, защиту и благополучие.

Что нельзя делать в Вальпургиеву ночь

Запрещено в Вальпургиеву ночь носить вещи черного цвета. Говорят, что если человек будет одет в темный оттенок, то это приведет к несчастью или большой ссоре. Поверья также свидетельствуют и о том, что такие вещи приманивают злых духов.

Кстати, мы уже рассказывали, какие растения можно посадить на кладбище в мае. При выборе следует учитывать, чтобы они были неприхотливы и хорошо росли без полива даже длительное время.

Нельзя приносить в дом сирень, особенно в тот момент, когда есть кто-то больной, поскольку запах сирени в эту ночь заманивает души на тот свет.

Ни в коем случае нельзя в Вальпургиеву ночь злиться или ссориться, поскольку негатив в поступках притягивает нечисть к человеку.